Quest-ce quApple Music et comment ça marche?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple Music est un service de streaming musical basé sur un abonnement, comme Spotify , offrant un accès à plus de 60 millions de chansons.

Il regorge de fonctionnalités, notamment lécoute hors ligne lorsque vous nêtes pas connecté, et combine toute votre musique en un seul endroit, même les chansons extraites dun CD. Apple Music propose également des stations de radio et une intégration avec Siri afin que vous puissiez contrôler la plupart des choses avec des commandes vocales.

Cette fonctionnalité offre tout ce que vous devez savoir sur Apple Music, y compris son coût, ses offres et son utilisation.

Apple Music a été lancé en 2015, à la suite de lacquisition par Apple de Beats Electronics en 2014, qui comprenait le service dabonnement Beats Music, désormais abandonné.

Le service Apple Music vous permet non seulement de diffuser à la demande nimporte quelle piste du catalogue iTunes, mais également daccéder à toute votre musique en un seul endroit, quelle soit achetée sur iTunes, copiée à partir dun CD ou téléchargée sur le Web.

Le service de streaming propose également des recommandations adaptées à vos intérêts, la radio Internet (sous la forme de la station de radio Apple Music 1 (anciennement Beats 1), entre autres), la possibilité denregistrer de la musique sur votre appareil pour une écoute hors ligne, des listes de lecture sélectionnées par des experts et intégration avec lassistant Siri sur les appareils iOS.

Apple Music est gratuit pendant trois mois lorsque vous vous inscrivez à lessai gratuit, après quoi trois plans sont disponibles. Un plan individuel coûte 9,99 £ ou 9,99 $ par mois . Un plan familial, disponible pour un maximum de six personnes, coûte 14,99 £ ou 14,99 $ par mois. Le plan final est le plan étudiant universitaire, qui coûte 4,99 £ / 4,99 $ par mois.

Le pack de services Apple pour Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade, Apple News + et Fitness + a été lancé en octobre 2020. Cela signifie que vous pouvez désormais vous abonner à Apple Music via lun des trois niveaux de bundle Apple One: Individuel, Familial et Premier. Les plans individuel et familial dApple One sont disponibles dans plus de 100 pays et régions, y compris aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le plan Premier a également été lancé, mais uniquement aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie.

Voici combien coûte chaque niveau Apple One au lancement:

Individuel: Vous obtenez Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade et 50 Go de stockage iCloud pour 14,95 £ / 14,95 $ par mois.

Vous obtenez Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade et 50 Go de stockage iCloud pour 14,95 £ / 14,95 $ par mois. Famille: Jusquà six membres de votre famille bénéficient dApple Music, dApple TV + et dApple Arcade, et de 200 Go diCloud pour 14,95 £ / 19,95 $ par mois.

Jusquà six membres de votre famille bénéficient dApple Music, dApple TV + et dApple Arcade, et de 200 Go diCloud pour 14,95 £ / 19,95 $ par mois. Premier: Inclut tous les autres avantages, mais augmente le stockage iCloud à 2 To par mois et ajoute des abonnements au service de magazine et journal News + et au service Fitness + récemment annoncé pour 29,95 £ / 29,95 $ par mois.

Les nouveaux abonnés peuvent suivre ces étapes pour sabonner à Apple One:

Ouvrez le Réglages app sur votre appareil iOS. Accédez à votre Nom en haut des paramètres. Sélectionnez le Abonnements menu. Sélectionner Obtenez Apple One. Choisir la Apple One Tier tu veux. Sélectionner Démarrez lessai gratuit .

Si vous avez déjà un abonnement Apple, comme Apple Music, vous recevrez un remboursement au prorata pour les jours restants sur vos abonnements existants.

Pour plus de détails, consultez notre guide sur Apple One.

Si vous navez pas dabonnement payant, Apple Music vous permet toujours découter la musique que vous avez achetée, extraite ou téléchargée sur votre appareil, mais vous naurez pas accès à toutes les fonctionnalités quoffre Apple Music, comme lécoute hors ligne.

Pour ceux qui ont iTunes Match, vous pourrez utiliser Apple Music pour écouter toute musique que vous avez téléchargée sur iCloud sans abonnement Apple Music. Vous pourrez également écouter Apple Music 1 et écouter les stations Apple financées par la publicité.

Un abonnement Apple Music offre tous les avantages diTunes Match, ainsi quun accès à lensemble du catalogue Apple Music. Vous bénéficierez de sauts illimités pour les stations de radio Apple Music, dune écoute illimitée de lensemble du catalogue Apple Music et dun accès à votre bibliothèque achetée et extraite.

Vous pouvez diffuser des chansons téléchargées sur iCloud, recevoir des recommandations organisées et enregistrer des chansons dans votre bibliothèque pour une écoute hors ligne.

Vous pouvez accéder à Apple Music via les appareils suivants:

Les utilisateurs de Mac et PC devront également mettre à niveau vers la dernière version diTunes, ce que vous pouvez faire à partir de cette page dassistance Apple . Pendant ce temps, les utilisateurs dAndroid peuvent accéder à cette page dassistance pour en savoir plus sur la façon de faire fonctionner Apple Music sur leurs téléphones.

Vous pouvez synchroniser la musique de votre bibliothèque Apple Music sur votre Apple Watch, comme une liste de lecture. Toute la musique est stockée localement sur Apple Watch.

Apple Music est disponible dans plus de 100 pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni. Consultez la liste complète ici .

Une fois que vous avez téléchargé lapplication Apple Music et que vous vous êtes inscrit, vous passerez par un processus de personnalisation de la musique, qui vous demandera de sélectionner les genres musicaux que vous aimez et que vous naimez pas, suivis des artistes que vous aimez et que vous naimez pas. Après avoir parcouru le processus simple, vous vous retrouverez sur lécran Pour vous.

Il y a une barre de menus en bas de lécran pour la navigation et dans quelle section dApple Music vous vous trouvez. Il y a cinq onglets décran dans la barre de menus:

Écouter maintenant: une sélection de musique que vous devriez apprécier. Il est basé sur ce que vous avez dit que vous aimez, vos habitudes découte et la musique que vous possédez. La première fois que vous lancez Apple Music, vous pourrez spécifier les genres et les artistes que vous aimez. À partir de là, vous verrez lécran chargé avec des suggestions telles que des listes de lecture spécifiques au genre, des albums, des listes de lecture dinvités créées par des artistes, etc.

Parcourir: une sélection de musique organisée par léditeur à travers le service, ce qui en fait un peu comme la page daccueil iTunes. Cette section met également en évidence les listes de lecture, les pistes et les albums chauds, les meilleures chansons, les nouvelles versions, etc. Vous pouvez également afficher ces nouvelles curations par genre.

Radio: une maison pour Apple Music 1, la station de radio diffusée dans le monde entier 24h / 24 et 7j / 7. Vous verrez une option pour écouter tout en haut de la section. En dessous, vous verrez des stations de type Pandora ainsi que les anciennes chaînes diTunes Radio.

Bibliothèque: un endroit où vous pouvez naviguer dans toute votre musique, quelle provienne diTunes, dun CD ou de tous les morceaux diffusables dans Apple Music. Chaque fois que vous ajoutez une chanson, un album ou une liste de lecture, elle se trouve en haut de Ma musique sous Listes de lecture, Artistes, Albums ou Chansons. Cette page est personnalisable.

Rechercher: l onglet Rechercher vous permet de rechercher dans lensemble du catalogue Apple Music et de votre bibliothèque. Vous pouvez même rechercher par paroles, en tapant juste quelques mots dune chanson que vous aimez et il la trouvera pour vous. Il vous montrera également les tendances dans cette section.

Il existe plusieurs fonctionnalités, commandes et options intégrées à Apple Music. Voici quelques points clés à retenir:

Écouter de la musique: appuyez sur nimporte quel bouton de lecture dune liste de lecture, ou appuyez sur une chanson ou un album individuel, pour voir un mini-lecteur apparaître au bas de lécran. Appuyez sur le mini-lecteur pour voir lécran Lecture en cours et diverses commandes, y compris la possibilité de télécharger une chanson pour lécouter hors ligne, sauter, lire ensuite, ajouter à vos favoris ou ne pas aimer, partager, AirPlay, ajouter à votre musique, démarrer une station ou voir le Paroles. Appuyez sur le bouton bas ou faites glisser votre doigt vers le bas pour quitter.

Utiliser Siri: vous pouvez demander à Siri de «lire les meilleures chansons de 2020», «jouer plus de chansons comme celle-ci», «ajouter le nouvel album de Drake à ma bibliothèque», «lire toutes les chansons de Drake» (pour écouter toutes les chansons de Drake musique, même si ce nest pas dans votre bibliothèque), et "jouer ma musique par Drake" (pour écouter les chansons de Drake que vous avez enregistrées dans votre bibliothèque). Vous pouvez également demander à Siri de mélanger les chansons dun album ou dune liste de lecture.

Rechercher: appuyez sur le bouton de la loupe dans le coin inférieur droit pour rechercher des genres, des chansons, des albums et des artistes. La recherche fonctionne sur Apple Music et votre propre musique. Si vous recherchez Drake, vous verrez les meilleurs résultats, chansons, albums, listes de lecture, artistes et stations liés à Drake. Pour voir les résultats de votre propre collection de musique, appuyez simplement sur loption «Ma musique» en haut.

Créer une bibliothèque: recherchez un artiste, tel que Drake, puis choisissez une chanson et appuyez sur le bouton «+» pour lajouter à votre bibliothèque. Une fois ajouté, le "+" se transforme en icône de téléchargement afin que vous puissiez le télécharger pour une écoute hors ligne.

Modifier les listes de lecture: vous pouvez ajouter nimporte quelle chanson ou album à une liste de lecture en appuyant sur le bouton à trois points (plus doptions) dans lécran Lecture en cours et en sélectionnant Ajouter à une liste de lecture. À partir de là, vous pouvez ajouter à nimporte quelle playlist ou en créer une nouvelle. De plus, sous Listes de lecture sur lécran Ma musique, vous verrez des options pour trier toutes vos listes de lecture et en créer de nouvelles. Remplissez simplement les détails, puis ajoutez des chansons.

Partager de la musique: appuyez sur le bouton Partager sur nimporte quelle chanson ou playlist pour partager un lien vers Facebook ou Twitter, envoyer des e-mails ou des messages, ou copier le lien.

Écouter Apple Music 1: accédez à longlet Radio, puis appuyez sur lémission en direct ou sur lune des émissions en vedette (accessible en balayant de droite à gauche) pour écouter immédiatement. Longlet radio affichera non seulement ce qui est diffusé en ce moment, mais vous verrez également un calendrier des émissions à venir et des DJ ci-dessous.

Écouter hors ligne: Apple Music vous permet de télécharger des copies de tous les morceaux, albums ou listes de lecture disponibles sur vos appareils. Cest utile si vous allez être hors de portée. Accédez simplement à une chanson ou à un album, puis appuyez sur le bouton à trois points pour voir plus doptions, et sélectionnez le bouton de téléchargement pour le télécharger sur votre appareil (et bibliothèque). Il ny a aucune limite à ce que vous pouvez garder hors ligne ou pendant combien de temps. Vous pouvez également appuyer sur le "+" pour ajouter une chanson à votre bibliothèque, puis appuyer à nouveau dessus pour la télécharger.

Votre compte: un symbole de profil se trouve dans le coin supérieur droit de longlet Pour vous. Appuyez dessus pour accéder aux paramètres liés au compte, tels que voir ce que vos amis écoutent, mettre à jour votre abonnement et gérer les notifications.

Apple a récemment annoncé Apple Music TV, une chaîne de vidéoclips. Vous y accédez à partir de la section Parcourir de lapplication Apple Music ou de lapplication Apple TV.

Apple Music TV est différent de Musique Apple 1 (précédemment marqué comme Beats 1). Alors quApple Music TV est un flux en direct gratuit, organisé 24h / 24, de clips musicaux populaires, Apple Music 1 est une station de radio musicale 24h / 24 et 7j / 7 appartenant à Apple. Apple Music 1 diffuse un mélange de musique pop, rap et indépendante, nous pensons donc quApple Music TV diffusera à peu près la même chose. Encore une fois, les deux sont accessibles via lapplication Apple Music.

La chaîne de vidéoclips dApple diffusera de nouvelles vidéos à midi HE tous les vendredis. Les premiers comprenaient le «777» de Joji et le «Gorgeous» de Saint Jhn. Apple Music TV hébergera également du contenu original Apple Music, des concerts aux interviews. Par exemple, Bruce Springsteen a été lun des premiers à apparaître sur Apple Music TV pour promouvoir son prochain album, Letter to You, via des clips vidéo, une diffusion en direct et une interview de Zane Lowe.

Apple Music TV est uniquement disponible pour les résidents américains au moment du lancement.

Découvrez la liste des trucs et astuces Apple Music de Pocket-lint à connaître.

Les alternatives évidentes incluent: Spotify, YouTube Music, Amazon Music Unlimited et Tidal. Chacun de ces services vous permet non seulement de diffuser de la musique, mais également de continuer à écouter hors ligne, bien que vous ayez besoin dun abonnement payant pour accéder à lécoute hors ligne ainsi quà dautres fonctionnalités premium. Vous pouvez en savoir plus sur tous ces services en consultant les résumés de Pocket-lint suivants

Écrit par Maggie Tillman.