Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - C'est le moment de l'année où nous commençons à nous préparer pour une autre fête du Nouvel An. La plupart d'entre nous aimeraient organiser une soirée épique pour le réveillon du Nouvel An, avec une liste de lecture parfaitement organisée, mais avec la pandémie qui fait toujours des ravages, certains d'entre nous auront à nouveau recours à une affaire virtuelle.

Pourtant, ce n'est pas une raison de ne pas célébrer, que vous ayez la chance de faire la fête ou d'organiser une réunion avec des amis et la famille sur Zoom cette année, vous pouvez toujours créer la liste de lecture parfaite à partager.

Pour certains d'entre nous, cela conduit à de nombreuses questions : est-ce que c'est cool de continuer à jouer de la musique de Noël lors d'une soirée de réveillon ? Les enfants peuvent l'aimer, mais les adultes pas tellement.

Il est donc temps de passer à une musique qui n'est peut-être pas sur le thème de Noël mais qui nous rafraîchira pour une nouvelle année. Dans le but de vous aider dans cette entreprise apparemment impossible, nous avons rassemblé six conseils de playlist pour organiser le mégamix ultime de la fête du Nouvel An.

Celui-ci va sans dire, mais : assurez-vous de créer votre liste de lecture sur un service de diffusion en continu qui vous convient le mieux, à vous et à votre groupe.

Il y a Apple Music et Spotify , ainsi que d'autres. Si les clips musicaux sont plus votre truc, essayez YouTube Music de Google . Cela ne ferait pas de mal de vous abonner à votre service de streaming préféré si vous ne l'êtes pas déjà, juste pour éviter les publicités constantes qui apparaissent entre les chansons.

Voici quelques liens rapides pour apprendre à créer des listes de lecture sur les meilleurs services de streaming musical :

Oh, et voici une comparaison approfondie des différents services de streaming musical disponibles au Royaume-Uni...

Les meilleures listes de lecture sont adaptées à une humeur spécifique. Vous pouvez créer votre liste de lecture aussi large ou aussi spécialisée que vous le souhaitez, mais elle doit vraiment être ciblée. Cela dépend beaucoup de la fête que vous organisez et des invités qui y assisteront. Vous pouvez simplement créer une liste de lecture musicale complète pour le réveillon du Nouvel An avec des airs standard, ou vous pouvez faire preuve de créativité et essayer de vous souvenir des grands succès de l'année que vous avez vraiment aimés.

Vous pouvez même choisir des chansons de vacances avec des arrangements orchestraux luxuriants, avec beaucoup d'emphase sur l'orchestre transsibérien dans le but de créer une atmosphère rock d'arène. Cela dépend entièrement de vous, mais assurez-vous simplement de le faire. Ceci, bien sûr, s'applique également aux listes de lecture non liées aux vacances.

Avant de commencer à ajouter de la musique à votre liste de lecture, vous devrez d'abord la nommer (dans la plupart des cas, de toute façon).

Vous devriez déjà avoir décidé de l'ambiance de votre liste, et si vous l'avez fait, cette étape sera assez facile. Nous y reviendrons dans une minute, mais si vous envisagez de partager votre liste de lecture avec d'autres, pensez à lui donner un nom accrocheur, ainsi qu'un élément associé aux fichiers musicaux qu'il contient.

Par exemple, vous ne devriez pas nommer une liste de lecture du Nouvel An « la musique la plus satanique de tous les temps ». À moins, bien sûr, que vous le pensiez réellement.

Internet est votre meilleur ami dans ce cas. Utilisez-le à votre avantage. Parcourez les forums, les pages de fans et les blogs pour trouver du matériel pour votre liste de lecture.

Vous pouvez même rechercher sur Google des expressions telles que « meilleure musique pour 2021 » ou « meilleures chansons de 2021 ». Les fonctions de saisie semi-automatique dans les moteurs de recherche - même la barre de recherche de YouTube - afficheront également des résultats similaires que vous pourriez être intéressé à écouter. Au-delà de tout cela, la plupart des services de streaming offrent des fonctionnalités de navigation/découverte ainsi que des listes de lecture par des experts et des utilisateurs, et toutes ces choses sont de riches ressources que vous pouvez utiliser à votre avantage lors de la création de la liste de lecture parfaite.

Si vous voulez tout mettre en œuvre, vous pouvez organiser votre liste de lecture de manière à ce qu'elle raconte une histoire (un peu comme un artiste arrange les chansons de son album pour raconter une histoire). Mais c'est assez intense. Les plus paresseux vont probablement le jeter ensemble et laisser tomber les cartes où ils peuvent, pour ainsi dire.

Nous vous recommandons d'éviter d'organiser le tout par des artistes, car entendre des clips de la même personne ou du même groupe encore et encore vieillira.

Votre liste de lecture ne doit pas disparaître pour toujours une fois la fête terminée. Vous pouvez le rendre public sur la plupart des services de streaming ou même l'intégrer ailleurs afin que le monde entier puisse le vérifier. Si vous envisagez d'emprunter cette voie, nous vous suggérons de la mettre à jour de temps en temps (ou, s'il s'agit d'une liste de vacances, au moins une fois par an). De cette façon, vos amis, votre famille et même de parfaits inconnus continueront d'y revenir. Ce sera comme être un DJ pendant une brève minute.

Une application récemment lancée appelée GroovSense utilise une technologie d'IA intelligente pour créer automatiquement la liste de lecture parfaite pour vos invités. L'application est actuellement intégrée à Spotify et Apple Music et promet d'autres intégrations très bientôt.

Avec GroovSense, vous pouvez configurer un périmètre virtuel et l'application adaptera la liste de lecture en fonction des préférences des personnes présentes dans la pièce (ou dans la salle virtuelle si vous êtes en ligne). De plus, il détectera même si les gens dansent ou non afin de pouvoir se concentrer sur les pétards.

Pour une fête normale du Nouvel An, vous n'auriez jamais à y penser - mais nous sommes en 2021. Vous pourriez donc passer les dernières heures de cette année à apprendre quelque chose de nouveau sur Zoom. Maintenant, vous pourriez penser que ce serait aussi simple que de lire la liste de lecture près du microphone de votre ordinateur ou d'envoyer un lien de partage, mais il existe un autre moyen : commencez à lire votre liste de lecture sur votre ordinateur, puis dans votre appel Zoom, partagez l'audio de votre ordinateur.

Pour ce faire, sélectionnez Partager l'écran en bas de l'appel, puis sélectionnez Avancé parmi les trois options en haut de l'écran qui s'affiche. Là., vous devrez sélectionner Musique ou Son de l'ordinateur uniquement. Maintenant que vous partagez le son de l'ordinateur, vous pouvez lire une liste de lecture à partir de votre lecteur de musique préféré, comme Spotify, Apple Music, etc., et régler le volume dans le lecteur, ce qui reflétera dans Zoom ce que les participants entendront.

La seule chose qui reste à faire est de vous assurer que votre liste de lecture est aussi parfaite que possible. (Si vous débutez avec Zoom, consultez notre fonctionnalité : Comment fonctionne Zoom ? )