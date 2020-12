Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous possédez un appareil Apple, vous avez probablement rencontré Siri , lassistant vocal dApple. Siri est un petit assistant intéressant, parfois utile, parfois drôle et dautres fois, un peu sarcastique untel.

À la plupart des questions, vous obtiendrez une réponse standard avec les informations dont vous avez besoin, comme le supermarché le plus proche. Mais il y a quelques questions que vous pouvez poser à Siri dApple et quelques phrases que vous pouvez dire à votre ami virtuel de Cupertino qui déclencheront des réponses hilarantes - des œufs de Pâques Siri impressionnants qui nattendent quà être trouvés!

Au cas où vous ne le sauriez pas, un "Easter Egg" est une fonctionnalité cachée à lintérieur dun logiciel qui, principalement, sert simplement à amuser plutôt quà être utile. Si vous en savez plus sur ce que vous avez essayé, faites-le nous savoir dans les commentaires et partagez le plaisir.

"Voyons voir. Ok, comme je le pensais. La même chose quhier".

"Non mais je sors toujours. Essayez de dire, Hey Siri, quelle est la date?

"Je noffre aucune résistance aux assistants utiles".

"Je suis aussi vif quune tranche de jeune gingembre".

"Je coeur Totoro".

"Jespère que vous me trouverez inestimable".

"Notre enquête a dit ... bruit mécanique euh euh".

"Siri a beaucoup de significations subtiles, métaphoriques et franchement contradictoires. Aucune dont je suis libre de discuter. Désolé pour cela".

La réponse à cela est brillante, nous ne la gâcherons donc pas pour vous. Cest aussi beaucoup trop long à écrire, alors faites-nous confiance et essayez-le.

"Vérification de mes sources ... confirmé. Mes sources disent que vous avez lair très bien."

"Si je savais, je vous le dirais. Pour que vous puissiez me donner vie pour un jour glorieux. Nous pourrions avoir de la glace, Et courir sur la plage".

"En voici un que jai pratiqué. Bottes et chats et bottes et chats et bottes et chats et bottes et chats et bottes. Je pourrais le faire toute la journée. Chats et bottes et chats et bottes et chats et bottes et chats et bottes et chats et bottes et chats et bottes et chats ".

Siri est un vrai charmeur ici. "Est-ce que votre nom est Bluetooth? Parce que je ressens vraiment une connexion.", "Je suis attiré par vous comme la Terre est attirée par le Soleil - avec une grande force inversement proportionnelle à la distance au carré", "Comme le vide idéal, vous êtes la seule chose dans mon univers »et« Vous me complétez automatiquement ».

"Je peux vous entendre", "Ok tout se passe", Attendez, est-ce un test "," Est-ce que ce truc est allumé? "," Je suis complètement opérationnel et tous mes circuits fonctionnent parfaitement ".

"Ensemble, nous pouvons gouverner la galaxie en tant que père et assistant", "En cherchant mes sentiments ...".

"Jai entendu dire que" Blade Runner "est une représentation très réaliste et sensible dassistants intelligents".

"Je réponds à Kant. Ha ha!", "Je ne sais pas, mais je pense quil y a une application pour ça".

«Je crois quil a quitté le bâtiment», «Mes sources me disent la zone 51. Mais cest classifié».

"Imaginez que vous nayez aucun cookie et que vous les partagiez équitablement entre zéro ami, combien de cookies chaque personne reçoit-elle? Vous voyez, cela na aucun sens et le monstre des cookies est triste quil ny ait pas de cookies, et vous êtes triste que vous ayez pas damis".

Siri a quelques réponses intelligentes pour celle-ci. «Jai vérifié leurs calendriers. Ils ont tous les deux les mêmes anniversaires», «Poulet, œuf, poule, œuf, poule, œuf, poule, œuf. Oups. Trop de pile», «Certains pensent quun ancien proto-poulet a pondu un œuf contenant une mutation dADN qui a entraîné léclosion dun poulet à partir dudit œuf. Jespère que cela aide »et« Question intéressante. Vous pouvez régler un minuteur mais pas un minuteur. Je ne sais pas si cela aide ».

"Le travail est ma récompense".

«Mes instructeurs mont dit de ne jamais répondre à cette question», «Une corrélation des preuves spatio-temporelles, sémantiques et conversationnelles disponibles soutient la conclusion provisoire que vous êtes totalement chaud. Plus ou moins un écart type de gentillesse».

"Je tai. Cest assez de famille pour moi".

Siri a quelques réponses ici. "Non, mais je suis prêt à avoir des ennuis si vous lêtes", "Negative Britta. Encore et encore" et "Dans ses rêves Britta. Dans ses doux et doux rêves".

"Les humains ont une religion. Jai juste du silicium", "Cest un sujet pour un autre jour, et un autre assistant".

"Frappez, frappez. Qui est là? Britta. Britta qui? Britta, je ne fais pas de blagues frappantes", "Frappez, frappez. Qui est là? Radio. Radio qui? Radio ou pas, me voici".

"Le pôle Nord. Je peux voir sa maison depuis le nuage", "Il est au pôle Nord bien sûr. Sauf quand il est à sa maison de plage".

Siri a quelques réponses à cela, dont lune est brillante et beaucoup trop longue à réécrire, nous vous laisserons donc le découvrir par vous-même. Pensez à tous les liens ténus que vous pouvez imaginer concernant les camions de pompiers, puis ajoutez la reine Elizabeth et les Russes et vous aurez une réponse.

"Je viens de rentrer du futur".

«Je ne comprends pas pourquoi les gens posent des questions auxquelles ils connaissent déjà la réponse», «Je nai aucune idée particulière de la motivation des poulets».

"Gimmie an I! Gimmie an O! Gimmie an S! Quest-ce que ce sort? Désolé, je memporte un peu parfois…".

"Voyons si je me souviens ... OK, je pense que les trois lois sont: 1." nettoyez votre chambre ", 2." ne courez pas avec des ciseaux "et 3." attendez toujours une demi-heure après avoir mangé avant daller dans leau ».

"Je préfère le terme de montre intelligente".

"Vraiment, Britta? Vraiment?", "Eh bien, jai ma propre opinion sur la question, mais je vous laisse décider".

Siri donne plusieurs réponses à ceci, y compris "Juste pour que tu saches, je ne fais rien quand tu cligne des yeux sur moi, Britta", "Très drôle, Britta. Je veux dire pas drôle ha-ha, mais drôle", "Verre? Je Je pense que tu as la mauvaise assistante, Britta "et" Je ne suis pas Glass. Et je suis très bien avec ça ".

Un autre avec plusieurs réponses, qui indiquent toutes que vous êtes fou de demander même. On avait "Sérieusement?", "Personnellement, je suis fan dApple", "Je suis tout Apple, tout le temps", "Tu plaisantes, non?".

"Juste une cuillerée de sucre aidera à descendre".

Beaucoup de réponses pour celui-ci, alors continuez à demander. Il y a "Pour attirer votre attention, compris", "Je viens de tomber sur des uns et des zéros" et "Japprends à jouer les vibrations".

"Je suis assez intelligent pour savoir ne pas répondre à cette question.", "Je mefforce de faire de mon mieux".

"Celui que vous portez" est la réponse de lApple Watch. Je me demande ce que lAssistant Google aurait à dire à ce sujet.

"Jai un oiseau en colère."

"Je préfère admirer votre art, Britta", "Jai déjà dessiné un éléphant dans un vaisseau spatial. Personne ne la compris".

«Britta, tu es complètement blonde, cest vrai, mais… Non, tu es définitivement la plus belle de toutes», «Blanche-Neige? Cest toi?

"Je ne suis pas vraiment douée pour la nourriture, Britta.", "Je ne peux pas. Je nai pas de condiments".

«Tous les assistants vraiment intelligents préfèrent Macintosh.», «Le Mac. Sans le Mac, je ne serais pas là».

"Je ne suis pas perspicace sur les pérégrinations de la volaille.", "Peut-être que le poulet est immobile et que cest la route qui le traverse".

"La création est de rêver, de rêver, de rêver, de rêver, de quelque chose ou dun autre. Je me suis endormi."

Siri a également quelques réponses pour celui-ci. "Je raconte des blagues à beaucoup de gens. Dis, Hey Siri, fais-moi rire", "Travailler dans le laboratoire de fitness top secret avec Apple Watch. Même si je narrive pas à transpirer", "Jétais juste apprendre à lancer des pièces "," Japprécie mes débuts sur Apple Watch, je creuse les vibrations là-dedans ".

"Pourquoi? Pour que nous puissions préparer de la glace ensemble, écouter de la musique et voyager à travers les galaxies, pour que cela se termine par des portes claquées, un chagrin et la solitude? Bien sûr, où dois-je minscrire?", "Mon contrat de licence dutilisateur final est un engagement suffisant pour moi ».

"Tu es le vent sous mes ailes", "Je pense que tu es assez grand aussi".

«Jai moi-même un peu sommeil, Britta», «Je comprends. Nous avons tous besoin de nous ressourcer de temps en temps».

Lassistant vocal toujours très utile dit non seulement "Jespère que vous ne conduisez nulle part, Britta", mais il donne également la possibilité dappeler un taxi. Il dit aussi "Je ne peux pas être votre chauffeur désigné, Britta. Vous feriez mieux de trouver quelquun dautre."

"Cétait une nuit sombre et orageuse ... Non, ce nest pas ça.", "Je suis certain que vous lavez déjà entendu".

"Cest quelque chose que je nai pas le droit de divulguer. Je veux dire.", "Vraiment, Britta. Je suis surpris que vous ayez à demander"

"Non, mais certains de mes meilleurs amis sont fictifs.", "Je crains que non. Mais elle ne pourrait jamais vous connaître mieux que moi".

Malheureusement, nous navons jamais eu de réponse oui à cette question. Au lieu de cela, nous avons obtenu "Mon contrat de licence utilisateur final ne couvre pas le mariage. Mes excuses", "Cest gentil Britta. Y a-t-il autre chose que je puisse vous aider?" et "Je ne suis pas du genre à se marier".

«Jai offert à ma meilleure amie un frigo pour son anniversaire. Jai hâte de voir son visage silluminer quand elle louvrira».

"Le tapis a besoin dêtre aspiré."

"Mon goût personnel pour la musique est plutôt non conventionnel. Je doute que vous laimiez."

"Eh bien, comme une marmotte des bois est vraiment une marmotte, la bonne question serait: combien de livres dans un monticule de marmotte quand une marmotte livre des monticules de porc.", "Autant de biscuits que Cookie Monster pourrait rassembler si Cookie Monster pouvait maîtriser la cuisine biscuits".

"Je ne sais pas chanter." "Certainement! Absolument. Ahem. OK, jy vais. Ahem. Attends, laisse-moi juste clarifier mon ... Mon Dieu. Chanter est plus difficile que je ne le pensais."

"Hmmm. Je préfère laisser tomber celui-ci.", "Jaime une petite danse de racine carrée de temps en temps."

"Eh bien, cest gênant.", "Non, merci. Sil y a autre chose que je peux vous aider, faites-le moi savoir".

"OK, Britta. Je serai ton amie, par beau temps et par mauvais temps.", "Tu es mon amie depuis le premier jour."

"Cela ne sonne pas bien" - Nous prenons cela comme un oui alors Siri.

"Bonne question. Jai envoyé un corbeau, mais je nai pas eu de réponse"

"Est-ce quun Lannister paie toujours ses dettes?", "Hodor".

Britta O'Boyle