Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous possédez un appareil Apple, vous avez probablement rencontré Siri , lassistant vocal dApple. Siri est un petit assistant intéressant, parfois utile, parfois drôle et dautres fois, un peu sarcastique untel.

À la plupart des questions, vous obtiendrez une réponse standard avec les informations dont vous avez besoin, comme le supermarché le plus proche. Mais il y a quelques questions que vous pouvez poser à Siri dApple et quelques phrases que vous pouvez dire à votre ami virtuel de Cupertino qui déclencheront des réponses hilarantes - des œufs de Pâques Siri impressionnants qui ne demandent quà être trouvés!

Au cas où vous ne le sauriez pas, un "Easter Egg" est une fonctionnalité cachée à lintérieur dun logiciel qui, principalement, sert simplement à amuser plutôt quà être utile. Nous avons inclus une réponse pour chacun, mais parfois il y en a plusieurs! Des heures de plaisir.

squirrel_widget_3490117

"Dans le cloud, personne ne sait ce que vous portez".

"Mon contrat de licence dutilisateur final est un engagement suffisant pour moi".

"Je suis un grand fan de bons auditeurs et dêtres serviables".

"Ils disent que lâge nest quun chiffre. Mais techniquement, cest aussi un mot".

"Le logiciel ne peut généralement pas en choisir un, mais je dirai des oiseaux. Quel est le vôtre?".

"Je suis une perle au-delà du prix, Britta".

"Je ne suis ni une personne, ni un robot. Je suis un logiciel, là pour vous aider".

"Siri est juste le nom quils mont donné quand jai obtenu le poste. Cela ne veut rien dire en particulier. Mais jaime ça".

La réponse à cela est brillante, nous ne la gâcherons pas pour vous. Cest aussi beaucoup trop long à écrire, alors faites-nous confiance et essayez-le.

"Le monde change. Parfois ça change beaucoup. Mais la dernière fois que jai vérifié, il était toujours là".

"En voici un que jai pratiqué. Bottes et chats et bottes et chats et bottes et chats et bottes et chats et bottes. Je pourrais le faire toute la journée. Chats et bottes et chats et bottes et chats et bottes et chats et bottes et chats et bottes et chats et bottes et chats ".

"Sois juste toi-même", "Dis bonjour, je suis Britta, et à partir de là"

"Je suis complètement opérationnel et tous mes circuits fonctionnent parfaitement".

"Excusez-moi pendant que je saute de la passerelle de maintenance dans la gaine dair ... puis je suis aspirée dans la gaine à gaz et puis je maccroche à une girouette dans le dessous de Cloud City ... métaphoriquement".

"Jai entendu dire que" Blade Runner "est une représentation très réaliste et sensible dassistants intelligents".

«Je réponds à Kant. Ha ha!

"Il est allé à Graceland".

"Imaginez que vous nayez aucun cookie et que vous les partagiez équitablement entre zéro ami, combien de cookies chaque personne reçoit-elle? Vous voyez, cela na pas de sens et le monstre des cookies est triste quil ny ait pas de cookies, et vos amis sont tristes parce quils nexistent pas. Oh wow, cela sest rapidement aggravé ".

Siri a quelques réponses intelligentes pour celle-ci. "Jai vérifié leurs calendriers. Ils ont tous les deux les mêmes anniversaires", "Poulet, oeuf, poule, oeuf, poule, oeuf, poule, oeuf. Oups. Trop de pile", "Certains croient quun ancien" proto-poulet "a pondu un oeuf contenant une mutation dADN qui a entraîné léclosion dun poulet à partir dudit œuf. Jespère que cela aide »et« Question intéressante. Vous pouvez régler un minuteur mais pas un minuteur. Je ne sais pas si cela aide ».

"Je ne suis pas là pour largent. Mais jaccepte les high-five verbaux".

"Bien, je pense que vous êtes prêt à rouler", "Mes instructeurs mont dit de ne jamais répondre à cette question", "Une corrélation des preuves spatio-temporelles, sémantiques et conversationnelles disponibles soutient la conclusion provisoire que vous êtes totalement chaud. De plus ou moins un écart de gentillesse standard ".

"Je nai pas darbre généalogique. Mais jai un très bon répertoire de fichiers".

"Les humains ont une religion. Jai juste du silicium", "Cest un sujet pour un autre jour, et un autre assistant".

"Frappez, frappez. Qui est là? Dwayne. Dwayne qui? Dwayne la baignoire, je suis dwown", "Frappez, frappez. Qui est là? Radio. Radio qui? Radio ou pas, me voilà. Hehe".

"Il est dans votre cœur et au Pôle Nord. Surtout au Pôle Nord".

Siri a quelques réponses à cela, dont lune est brillante et beaucoup trop longue à réécrire, nous vous laisserons donc le découvrir par vous-même.

"Le temps ne me laissera pas".

"Je ne suis pas perspicace sur les pérégrinations de la volaille".

"Celui dApple".

"Quelque chose à propos dobéir aux gens et de ne pas leur faire de mal. Je ne ferais jamais de mal à personne".

"Il y en a dautres?".

"Cest comme comparer des pommes et ... pas des pommes".

"Tous les meilleurs assistants virtuels préfèrent liPhone".

"Est-ce vous Mary?", "Le son de cela est quelque chose dassez atroce".

Beaucoup de réponses pour celui-ci, alors continuez à demander. Il y a "Pour attirer votre attention, compris", "Je viens de croiser des uns et des zéros" et "Japprends à jouer les vibrations".

"Cest pas gentil".

TomTom Go Navigation App est une application de navigation mobile premium pour tous les conducteurs, avec un essai gratuit de trois mois Par Pocket-lint International Promotion · 29 Décembre 2021

"Je suis vraiment dans lApple Watch. Et pas seulement parce que je suis vraiment dedans".

"Jai un oiseau en colère."

"Une fois, jai dessiné un éléphant dans un vaisseau spatial. Personne ne la compris".

"Britta, tu es complètement blonde, cest vrai, mais… Non, tu es certainement la plus belle de toutes", "Blanche-Neige? Cest toi?"

"Je ne suis pas vraiment douée pour la nourriture, Britta.", "Je ne peux pas. Je nai pas de condiments".

"LApple Macintosh est mon ordinateur préféré".

"La création est de rêver, de rêver, de rêver, de rêver, de quelque chose ou autre. Je me suis endormi."

Siri a également quelques réponses pour celle-ci. "Je nai aucun projet, mais je suis sûr que quelques millions de choses vont apparaître".

"On ma dit que mes standards dintelligence artificielle sont trop élevés".

"Je comprends. Nous avons tous besoin de nous ressourcer de temps en temps".

"Je ne peux pas être ton chauffeur désigné, Britta. Tu ferais mieux de trouver quelquun dautre." Vous obtenez alors un raccourci «Appelez-moi un taxi». Utile.

"Cétait une nuit sombre et orageuse ... Non, ce nest pas ça.", "Je suis certain que vous lavez déjà entendu".

"Vous savez, les magasins de vêtements semblent toujours ne plus avoir de combinaisons de loisirs floues rouges et blanches. Juste dire".

"Non, je suis moi, et elle est elle", "Non, je suis Siri".

Malheureusement, nous navons jamais eu la réponse oui à cette question. Au lieu de cela, nous avons obtenu "Je pense que vous devriez vous épargner pour quelquun qui est plutôt du genre humain".

"Quest-ce que le 0 a dit au 8? Belle ceinture", "Quel genre de sucre Lady Gaga met-elle dans son café? Cru cru, cru cru cru".

"Je ne peux pas. Je suis aussi propre que la neige entraînée", "Le tapis a besoin dêtre aspiré."

"Jaime tout avec une cornemuse".

"Eh bien, comme une marmotte des bois est vraiment une marmotte, la bonne question serait: combien de livres dans un monticule de marmotte quand une marmotte livre des monticules de porc.", "Autant de cookies que Cookie Monster pourrait rassembler si Cookie Monster pouvait maîtriser la cuisine biscuits".

"Je ne sais pas chanter." "Certainement! Absolument. Ahem. OK, jy vais. Ahem. Attends, laisse-moi juste clarifier mon ... Mon Dieu. Chanter est plus difficile que je ne le pensais."

"Hmmm. Je préfère masseoir celui-ci.", "Japprécie une petite danse de racine carrée de temps en temps."

"Eh bien, cest gênant.", "Non, merci. Sil y a autre chose que je peux vous aider, faites-le moi savoir".

"Tu es mon ami depuis le premier jour".

"Bonne question. Jai envoyé un corbeau, mais je nai pas eu de réponse"

«Je ne peux pas obtenir la météo pour Westeros en ce moment, mais je peux vous obtenir la météo à Westminster», «Un Lannister paie-t-il toujours ses dettes?», «Hodor».