Comment passer un appel vidéo Group FaceTime

FaceTime est la technologie dappel Internet dApple qui vous permet dappeler des personnes sur dautres appareils iOS, macOS et iPadOS, donc cest uniquement Apple. Comme pour les appels WhatsApp, Messenger ou Skype, ils sont acheminés via Internet plutôt que via le réseau de téléphonie cellulaire.

Apple a introduit la vidéo FaceTime en 2010 sur iPhone, iPad et iPod touch et 2011 sur Mac. Le groupe FaceTime est arrivé relativement récemment dans iOS 12 après une première révélation en juin 2018.

Faire un appel de groupe sur FaceTime est facile. Voici comment.

Group FaceTime ne fonctionne pas sur les appareils plus anciens.

Vous devez utiliser un iPhone 6S ou version ultérieure, un iPad Pro, un iPad Air 2 ou une version ultérieure, un iPad mini 4 ou une version ultérieure, un iPad (5e génération) ou une version ultérieure et un iPod touch (7e génération). Vous devez également exécuter iOS 12.1.4 ou une version ultérieure.

Les personnes qui ont des appareils plus anciens peuvent rejoindre des appels de groupe, mais en tant que participants audio uniquement.

Si vous nutilisez généralement pas FaceTime, accédez à Paramètres> FaceTime et assurez-vous que FaceTime est activé. Vous devez également disposer dune connexion cellulaire ou Wi-Fi solide pour utiliser Group FaceTime.

32. Oui, vraiment. Cela se compare très favorablement à Google Duo, qui peut en faire 12 ainsi quà WhatsApp qui ne peut en faire que 4 (bientôt 8) et Messenger, qui peut en faire 8.

Dans lapplication FaceTime, appuyez sur le bouton + en haut à droite.

Entrez vos contacts en tapant leur nom - vous les verrez se compléter automatiquement. Vous pouvez également saisir des numéros de téléphone ou des adresses e-mail si vous le souhaitez.

Appuyez ensuite sur le gros bouton vidéo vert. Vous pouvez également sélectionner Audio à la place, bien sûr.

Si vous êtes dans lapplication Messages, vous pouvez FaceTime tout le monde dans une conversation de groupe (ou, en fait, nimporte quelle conversation individuelle) en appuyant sur le bouton FaceTime en haut du chat.

Si vous êtes déjà en communication FaceTime - audio ou vidéo - vous pouvez balayer vers le haut, puis appuyez sur le bouton Ajouter une personne. Appuyez sur le bouton Sonner pour, oui, les faire sonner.

Vous pouvez le faire de plusieurs manières: accédez à lappel actif dans lapplication FaceTime et appuyez sur licône dappel vidéo.

Si vous êtes dans un groupe Messages mais ne faites pas encore partie dun appel qui a été démarré dans ce groupe, vous pouvez vous joindre via le message dappel FaceTime dans ce groupe. Vous pouvez également recevoir une notification sur laquelle vous pouvez appuyer pour rejoindre lappel.

Vous pouvez allumer et éteindre votre caméra, passer à la caméra arrière ou appuyer sur muet pendant tout appel. Vous pouvez également appuyer sur le bouton des effets pour découvrir des effets de caméra amusants ainsi que Animoji ou Memoji si vous avez un iPhone compatible.

