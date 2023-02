Amazon a débloqué l'intégralité de sa bibliothèque Amazon Music pour que les membres Prime puissent l'écouter sans publicité et sans frais supplémentaires. Toutefois, il y a un bémol : vous ne pouvez que faire une lecture aléatoire de la gamme élargie de titres ou explorer les listes de lecture accessibles à tous.

Techniquement, la mise à jour permet aux membres d'Amazon Prime d'écouter 100 millions de chansons, contre environ deux millions auparavant. Elle inclut également un accès sans publicité aux podcasts. Mais vous aurez toujours besoin d'un abonnement à Amazon Music Unlimited si vous souhaitez bénéficier d'options de lecture illimitée sur l'ensemble de la bibliothèque en qualité HD, ou en qualité UHD et en pistes audio spatiales.

Amazon Music Unlimited coûte 8,99 £ supplémentaires pour les membres Prime au Royaume-Uni, 9,99 $ pour les membres Prime américains. Une période d'essai de 30 jours est prévue pour tous les nouveaux abonnés.

"Lorsqu'Amazon Music a été lancé pour la première fois pour les membres Prime, nous avons offert un catalogue sans publicité de deux millions de chansons, ce qui était complètement unique pour le streaming musical à l'époque", a déclaré le vice-président d'Amazon Music, Steve Boom.

"Nous continuons d'innover au nom de nos clients, et d'apporter encore plus de divertissement aux membres Prime, en plus de la commodité et de la valeur dont ils bénéficient déjà. Nous avons hâte que les membres puissent découvrir non seulement un catalogue de chansons massivement étendu, mais aussi la plus grande sélection de podcasts de haut niveau sans publicité du monde entier, sans coût supplémentaire pour leur adhésion."

Le catalogue élargi est disponible dès maintenant pour tous les membres d'Amazon Prime sur les multiples applications et plateformes d'Amazon Music.