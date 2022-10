Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Parfois, nous prenons des décisions d'achat que nous regrettons. Ce n'est pas grave. C'est une zone sans jugement. Ou peut-être avez-vous acheté quelque chose sur Amazon mais l'avez trouvé moins cher chez Best Buy.

Lire : Vente Prime Early Access : Tout ce que vous devez savoir

Quelle que soit la raison, sachez qu'il est facile d'annuler une commande Amazon. Il y a cependant un hic : vous ne pouvez annuler des articles physiques que s'ils ne sont pas entrés dans le processus d'expédition. Votre marge de manœuvre pour annuler une commande varie donc. Nous vous recommandons d'annuler votre commande le plus rapidement possible, sinon vous devrez attendre qu'elle arrive et la renvoyer (si elle peut être renvoyée, bien sûr). Nous allons donc vous aider à annuler votre commande Amazon avant qu'il ne soit trop tard.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

L'annulation d'une commande Amazon ne nécessite que quelques étapes et peut être effectuée en un rien de temps. Voici comment procéder.

Comment annuler votre commande Amazon

Articles physiques

Si vous souhaitez annuler une commande d'articles physiques que vous avez récemment achetés sur Amazon, procédez comme suit :

Allez sur la page Vos commandes. Sélectionnez la commande que vous souhaitez annuler. Sélectionnez Annuler les articles. Une demande d'annulation peut s'afficher pour les commandes des vendeurs.

Si vous ne voyez plus de demande d'annulation, contactez le vendeur pour obtenir des instructions.

Allez sur la page Contacter les vendeurs tiers. Cochez la case de l'article que vous souhaitez supprimer de la commande. Pour annuler la totalité de la commande, sélectionnez tous les articles. Sélectionnez Annuler les articles sélectionnés dans cette commande lorsque vous avez terminé.

Remarque : après l'étape 3, il se peut que vous voyiez apparaître l'option Demander l'annulation pour les commandes des vendeurs. Si vous ne voyez plus de demande d'annulation, contactez le vendeur pour obtenir des instructions. Allez à la page Contacter les vendeurs tiers.

Commandes numériques

Si vous souhaitez annuler un article numérique que vous avez commandé, par exemple un abonnement, la procédure est différente.

Accédez à la page Vos adhésions et abonnements. Ensuite, sélectionnez Gérer l'abonnement en regard de l'abonnement que vous souhaitez annuler. Sélectionnez le lien sous Contrôles avancés. La page principale de l'abonnement s'ouvre. À partir de là, vous pouvez mettre fin à votre abonnement.

Pour en savoir plus : Amazon Prime Video : Comment annuler vos abonnements aux chaînes et à l'application

Peut-on annuler une commande depuis l'application Amazon ?

Oui, mais vous ne pouvez pas annuler les commandes numériques dans l'application. Pour annuler une commande d'articles physiques, suivez ces étapes :

Ouvrez l'application mobile Amazon. Appuyez sur l'icône de l' onglet Moi ( deuxième en partant de la gauche dans la barre de navigation). Vos commandes. Sélectionnez la commande que vous souhaitez annuler. Si vous ne voyez pas l'article que vous souhaitez annuler, appuyez sur Afficher d'autres articles. Annuler l'article. Appuyez sur Annuler les articles cochés.

Pouvez-vous annuler une commande Amazon après son expédition ?

Non. Mais vous pouvez peut-être la renvoyer une fois que vous l'avez reçue. Consultez la page d'assistance d'Amazon pour savoir comment procéder à un retour.

Comment annuler Amazon Prime

Pocket-lint propose un guide distinct sur la manière d'annuler Amazon Prime. Comme pour l'annulation d'une commande, c'est très simple.

Vous voulez en savoir plus ?

Amazon propose les pages d'assistance suivantes pour plus de détails :

Pocket-lint propose également ce guide pratique sur Amazon si vous souhaitez maîtriser le site de vente au détail : Conseils et astuces Amazon : Les meilleures astuces d'achat à connaître.

Écrit par Maggie Tillman.