Qu'est-ce que Amazon Photos et comment l'utilisez-vous ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si vous vous abonnez à Amazon Prime, vous avez accès à un certain nombre d'avantages différents. Ces avantages vont des réductions pendant le Prime Day à la livraison gratuite de vos achats, en passant par l'accès à Prime Video pour vos besoins de streaming TV, ainsi qu'à Amazon Music Prime, Prime Reading, Prime Gaming et bien plus encore.

L'une des photos Amazon les plus négligées, mais qu'est-ce que c'est et comment ça marche ?

Nous explorons le service de stockage numérique sécurisé d'Amazon et ce qu'il signifie pour vous.

Amazon Photos est un avantage pour les membres d'Amazon Prime. Dans le cadre de votre abonnement à Prime, vous avez accès à un stockage numérique sécurisé sur le cloud pour vos photos et vidéos.

Cela comprend jusqu'à 5 Go de stockage vidéo pour vos fichiers vidéo personnels ainsi qu'un stockage illimité pour vos photos. Ces photos peuvent également être stockées en pleine résolution, ce qui signifie que vous pouvez facilement sauvegarder vos précieux souvenirs de famille sans frais supplémentaires.

Amazon Photos est conçu pour un usage personnel et non pour des photos commerciales, mais sinon, vous pouvez stocker des images et même créer un"caveau familial".

Amazon Photos vous donne la possibilité d'ajouter jusqu'à six membres de votre famille à votre compte Prime afin que vous puissiez télécharger des photos et des vidéos ensemble. Cela signifie que votre famille peut accéder aux archives de photos numériques et les enrichir.

Mieux encore, les personnes ajoutées à Family Vault ont accès à leur propre compte Amazon Photos sans frais supplémentaires, avec le même avantage de stockage illimité de photos et de 5 Go de stockage vidéo.

Une fois téléchargées sur Amazon Photos, vos images sont ensuite disponibles pour être visualisées de plusieurs façons. Vous pouvez les configurer pour qu'elles s'affichent sur différents appareils, notamment Amazon Fire TV, les appareils Amazon Echo Show et les tablettes Amazon Fire.

Amazon Photos ne se contente pas de vous permettre de stocker vos photos préférées, il vous permet également de les organiser en albums, de les partager avec vos proches et même de les filtrer de différentes manières.

Amazon Photos utilise une technologie intelligente pour scanner vos photos et identifier les choses, les personnes et les objets présents sur les images. Vous pouvez ensuite utiliser les filtres pour sélectionner et afficher des images spécifiques triées selon ce type. Par exemple, vous pouvez cliquer sur un visage dans les filtres et les photos seront automatiquement triées pour montrer cette personne.

La version de bureau d'Amazon Photos dispose d'une fonction de recherche qui permet de trouver des éléments particuliers à partir d'un terme de recherche rapide. Nous avons réussi à l'utiliser pour filtrer les photos des membres de la famille en fonction d'une description, mais vous pouvez également rechercher facilement des éléments tels que des barbecues.

Il existe différentes façons de télécharger vos photos sur Amazon Photos afin de pouvoir les stocker et y accéder en toute sécurité. Certaines de ces options permettent également le téléchargement automatique.

Le moyen le plus simple de sauvegarder vos photos avec Amazon Photos est d'utiliser l'application Amazon Photos.

Si vous avez un smartphone Android, vous pouvez télécharger l'application Amazon Photos sur Google Play. Une fois que c'est fait, vous devrez vous connecter.

Vous pouvez ensuite télécharger des photos déjà stockées sur votre téléphone. L'application vous montrera une galerie des différentes images de votre rouleau d'appareil photo et des différents dossiers déjà présents sur votre appareil. Vous pouvez ensuite télécharger vos images en suivant les étapes suivantes :

Appuyez et maintenez la pression sur une image que vous voulez télécharger. Vous verrez alors apparaître un menu en haut de l'écran, avec l'image d'une flèche pointant vers un nuage. Cliquez dessus pour télécharger

Si vous souhaitez sélectionner plusieurs images, vous pouvez appuyer sur une image et la maintenir enfoncée pour accéder à la sélection multiple, puis faire défiler les autres images importantes que vous souhaitez télécharger sur Amazon Photos.

Vous pouvez également télécharger des images individuelles en appuyant sur la photo pour l'agrandir, puis en cliquant sur l'icône de menu à trois points en haut à droite et en cliquant sur télécharger.

Vous pouvez également partager une photo d'ici avec d'autres applications.

Vous pouvez paramétrer votre téléphone Android pour qu'il télécharge automatiquement les images sur Amazon Photos à l'avenir. Ainsi, vous n'avez plus besoin d'y penser et vos images sont toujours sauvegardées.

Pour ce faire :

Cliquez pour ouvrir l'application Amazon Photos sur votre téléphone. Cliquez sur "plus" en bas à droite de l'application. Cliquez sur "Paramètres". Cliquez ensuite sur Sauvegarde automatique Vous pouvez ensuite sélectionner différentes options pour l'enregistrement automatique des vidéos et des photos.

Vous pouvez également modifier certains paramètres, notamment gérer les dossiers qui sont téléchargés afin d'éviter de télécharger des captures d'écran ou des images Whatsapp qui ne sont peut-être pas aussi importantes. Vous pouvez également limiter le téléchargement automatique au Wi-Fi uniquement si vous voulez éviter de télécharger et de gaspiller vos données mobiles.

Les meilleures offres haut débit: MasterCard gratuite de 110 £ avec 67 Mo de BT pour 31,99 £ / m Par Rob Kerr · 30 Janvier 2021 Vous recherchez les meilleures offres haut débit? Vous êtes au bon endroit car nous couvrons le meilleur de BT, Virgin, Sky et plus

Si vous possédez un iPhone Apple, vous pouvez utiliser l'application Amazon Photos iOS de la même manière que la version Android.

Pour télécharger des photos sur iOS, procédez comme suit :

Cliquez pour ouvrir l'application Amazon Photos Cliquez sur l'icône plus en bas à droite Cliquez sur "télécharger des photos et des vidéos". Sélectionnez le rouleau d'appareils photo sur l'écran suivant Appuyez sur les photos que vous voulez télécharger, puis cliquez sur le bouton de téléchargement en haut à droite.

Le téléchargement automatique des images vous facilite grandement la vie lorsqu'il s'agit de stocker et de sauvegarder vos photos importantes.

Pour sauvegarder automatiquement vos images, procédez comme suit :

Cliquez pour lancer l'application Amazon Photos Tapez sur l'icône plus en bas à droite puis cliquez sur paramètres Sélectionnez les téléchargements. Cliquez ensuite sur le bouton pour sauvegarder automatiquement

Vous pouvez choisir de sélectionner des photos ou des vidéos pour le téléchargement automatique et choisir d'enregistrer les photos en utilisant les données mobiles ou non.

Si vous avez des photos sur votre ordinateur que vous devez télécharger sur Amazon Photos, la bonne nouvelle est que c'est assez facile à faire.

Rendez-vous sur le site Web d'Amazon Photos et cliquez pour vous connecter. En haut à droite, il y a un bouton "Ajouter". Cliquez dessus et vous pourrez télécharger des photos. Vous pouvez également télécharger des dossiers entiers en cliquant sur "Télécharger le dossier".

Dans la navigation de gauche, vous avez la possibilité de créer des albums et d'organiser les photos de manière logique. Vous pouvez également effectuer d'autres tris, notamment trier les images par année de prise de vue ou par les "choses" ou "personnes" qu'elles contiennent.

La fonction Family Vault d'Amazon Photos est un excellent moyen de rassembler des photos de famille et de les partager avec les personnes les plus importantes de votre famille.

Vous n'êtes pas obligé de partager tout ce que vous téléchargez sur votre compte Amazon Photos avec votre caveau familial. Vous pouvez choisir de télécharger des images à partir d'appareils spécifiques ou même choisir les images que vous souhaitez ajouter avec une relative facilité.

Pour configurer et utiliser Family Vault, nous vous recommandons de suivre les étapes suivantes :

Rendez-vous sur le site Web d'Amazon Photos et connectez-vous. Cliquez sur Coffre-fort familial dans la partie gauche de la navigation. À partir de là, vous pouvez cliquer pour inviter d'autres personnes à accéder à votre coffre-fort familial. Faites ensuite défiler la page et cliquez sur "sélectionner les photos à ajouter" ou "ajouter toutes les photos".

Vous ne souhaitez peut-être pas ajouter toutes les photos de votre appareil ou de votre téléphone au coffre-fort familial. Vous pouvez donc choisir celles que vous souhaitez ajouter et préserver votre vie privée.

Vous pouvez également accéder à Family Vault depuis votre téléphone. Ouvrez l'application et cliquez sur "plus", puis sur "paramètres" et enfin sur "Family Vault". Vous disposez d'un certain nombre d'options, notamment

Ajouter automatiquement les téléchargements de tous vos appareils

Ajouter les téléchargements de votre téléphone uniquement

Ajouter uniquement les photos et vidéos de l'appareil que vous utilisez.

Vous pouvez également choisir de supprimer toutes vos photos et vidéos du caveau familial en quelques clics. Il s'agit de l'un des paramètres de l'application, idéal si vous avez ajouté des photos que vous ne vouliez pas et que vous ne voulez pas que les autres voient.

Écrit par Adrian Willings.