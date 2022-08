Amazon Drive s'arrête, voici ce que vous devez faire

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Amazon va fermer son service de stockage de fichiers en ligne, Amazon Drive, en 2023.

L'entreprise a annoncé la fermeture d'Amazon Drive le 31 décembre 2023. Si vous êtes déjà un utilisateur, il y a d'autres dates importantes à connaître, car les téléchargements seront interrompus plus tôt.

Lisez ce guide pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur la fermeture d'Amazon Drive et ce que vous pouvez faire pour y remédier.

Amazon Drive est un service de stockage de fichiers sur le cloud qui constitue une alternative à Google Drive et Dropbox depuis environ 11 ans. Il a été conçu pour stocker toutes sortes de fichiers en toute sécurité, notamment des vidéos, des photos et d'autres fichiers allant des PDF aux documents.

L'accès à Amazon Drive a été l'un des avantages de l'adhésion à Amazon Prime avec 5 Go de stockage gratuit inclus avec les autres avantages. Il s'agit d'une alternative à Amazon Photos (alias Prime Photos) qui se concentre uniquement sur les photos et offre un stockage illimité pour vos photos via des applications sur iOS ou Android.

Amazon a officiellement annoncé la fermeture d'Amazon Drive à la fin de l'année 2023. La société a déclaré qu'elle concentrait ses efforts sur Amazon Photos à la place.

Après le 31 décembre 2023, les clients n'auront plus accès à Amazon Drive, ce qui inclut les fichiers qui y sont stockés.

D'autres mesures seront prises d'ici à la fermeture du service :

31 octobre 2022 : Amazon retirera l'application Android Drive des magasins d'applications iOS et Google Play.

Le 31 janvier 2023, il ne sera plus possible de télécharger des fichiers sur Amazon Drive via le site Web.

Amazon indique que vous aurez la possibilité de télécharger des fichiers depuis votre Amazon Drive à partir de maintenant jusqu'à la date finale de la fermeture. Amazon Photos ne subit pas le même sort, vous pouvez donc continuer à utiliser ce service pour les photos et les vidéos.

Amazon a également déclaré que si l'application Amazon Drive est déjà installée, elle continuera à fonctionner mais ne sera plus prise en charge pour les corrections de bugs ou les mises à jour de sécurité.

En attendant, vous pouvez (et devriez) télécharger vos fichiers depuis Amazon Drive et les sauvegarder ailleurs si nécessaire.

Pour ce faire :

Visitez le site Amazon Drive et connectez-vous

Trouvez et accédez aux dossiers et fichiers que vous souhaitez sauvegarder.

Cliquez sur l'icône de téléchargement en haut de la navigation du site.

Répétez cette opération pour tous les fichiers que vous souhaitez sauvegarder.

Amazon précise que si vous rencontrez des problèmes pour télécharger vos fichiers, vous pouvez contacter le service clientèle ici.

Si vous avez payé un supplément pour les options de stockage supérieures d'Amazon Drive, vous voudrez peut-être annuler votre abonnement rapidement.

Pour résilier Amazon Drive :

Rendez-vous sur la page du plan de stockage Amazon Drive.

Connectez-vous à

Cliquez sur l'option "annuler mon plan".

Cliquez ensuite sur "Terminer maintenant" sous les options.

Une fois que vous avez téléchargé vos fichiers, Amazon vous propose de les stocker localement. Vous pouvez également choisir parmi un certain nombre d'autres options de stockage en nuage fiables. En fonction de la taille de vos fichiers, vous devrez peut-être payer des frais, mais il existe également un certain nombre de plans gratuits.

Google Drive comprend 15 Go gratuits en standard pour le simple fait de posséder un compte Google. Il s'agit donc d'une option simple à envisager.

Écrit par Adrian Willings.