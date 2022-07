Comment annuler Amazon Prime

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Amazon a déjà augmenté le prix d'Amazon Prime aux États-Unis ces derniers temps et le fera bientôt au Royaume-Uni et en Europe également.

Et, bien qu'il y ait un certain nombre d'avantages à être un membre Prime, vous pourriez trouver le nouveau prix un peu trop élevé. Ou, tout simplement, vous n'utilisez pas suffisamment le service pour justifier son coût.

Dans tous les cas, il est facile d'annuler votre abonnement à Amazon Prime. Voici comment procéder.

Que vous payiez au mois ou à l'année, il est très facile de résilier votre abonnement Amazon Prime via l'application Amazon pour iOS ou Android.

- Tout d'abord, ouvrez l'application, assurez-vous que vous êtes connecté à Amazon et appuyez sur l'icône de compte en bas de l'écran - c'est celle qui a la forme d'une petite personne.

- Sur l'écran suivant, appuyez sur "Votre compte".

- Vous devriez voir "Prime Membership" sous "Account Settings" sur l'écran suivant, appuyez dessus.

- Un nouvel écran avec le nom du titulaire du compte et des statistiques telles que "utilisation des avantages" apparaîtra. Appuyez sur la barre "Gérer l'adhésion" en haut de l'écran. Appuyez ensuite sur la barre "Adhésion : Mettre à jour, annuler et plus".

- Un nouvel écran avec différentes options d'adhésion apparaîtra, dont l'une sera "Mettre fin à l'adhésion". Appuyez sur la barre en bas de l'écran, puis suivez les étapes simples pour résilier Amazon Prime.

Il est également facile de résilier votre abonnement via un navigateur.

- Tout d'abord, rendez-vous sur la page d'accueil Amazon de votre région (Amazon.co.uk pour le Royaume-Uni, Amazon.com pour les États-Unis).

- Connectez-vous à votre compte si ce n'est pas déjà fait.

- Cliquez sur le bouton "Compte et listes" en haut à droite de la page, qui apparaît sous votre nom.

- Cliquez sur le bouton "Prime" qui apparaît sur la page suivante.

- Comme pour les étapes mobiles ci-dessus, vous devriez voir un écran avec vos avantages Prime et la date à laquelle votre abonnement actuel sera renouvelé. Cliquez sur "Manage Membership : Mettre à jour, annuler et plus encore".

- Une fenêtre pop-up apparaît avec un bouton "End Membership" en bas. Cliquez dessus et suivez les étapes.

REMARQUE : que vous utilisiez l'application ou le navigateur Web, vous continuerez à bénéficier des avantages d'Amazon Prime jusqu'à votre prochaine date de renouvellement. À partir de ce jour, vous ne pourrez plus utiliser aucun des avantages liés à l'adhésion à Prime (à moins que vous ne vous réinscriviez ultérieurement).

Si vous annulez votre abonnement et souhaitez vous réinscrire à l'avenir, vous pouvez utiliser le lien ci-dessous :

squirrel_widget_157589

Les meilleures offres haut débit: MasterCard gratuite de 110 £ avec 67 Mo de BT pour 31,99 £ / m Par Rob Kerr · 30 Janvier 2021 Vous recherchez les meilleures offres haut débit? Vous êtes au bon endroit car nous couvrons le meilleur de BT, Virgin, Sky et plus

Écrit par Rik Henderson.