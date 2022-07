Les membres américains d'Amazon Prime obtiennent Grubhub Plus gratuitement

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Amazon a encore élargi les avantages qu'il offre aux membres Prime en donnant à ses abonnés américains un accès à Grubhub Plus sans frais supplémentaires pendant un an.

L'adhésion au service de livraison de repas vous permet de bénéficier d'une livraison gratuite pour les commandes de plus de 12 dollars et coûte normalement 9,99 dollars par mois, ce qui représente une économie intéressante pour les utilisateurs de Grubhub.

Une fois la période de gratuité d'un an écoulée, vous commencerez à être facturé pour le service, et chaque fois que vous annulerez Amazon Prime, Grubhub Plus sera également annulé, de sorte que vous ne serez pas en mesure de prendre un mois de Prime pour obtenir l'année complète gratuitement.

Amazon propose un lien très similaire avec Deliveroo Plus au Royaume-Uni, et considère donc clairement que ces économies sur les livraisons constituent un argument de poids pour convaincre les gens de conserver leur abonnement à Amazon Prime ou d'y souscrire.

Grubhub Plus offre quelques autres avantages, notamment des remises exclusives occasionnelles et même de la nourriture gratuite si vous avez de la chance. Si vous êtes abonné à Prime aux États-Unis, il faudra donc en profiter l'année prochaine.

Vous pouvez activer l'offre Grubhub pour réclamer votre année gratuite en vous rendant sur la page correspondante sur Amazon - ici même, en fait.

