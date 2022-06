Amazon promet de réparer Comixology après une intégration difficile

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Amazon a admis que la migration de Comixology vers le site Web du détaillant et le relancement de l'application ne se sont pas déroulés aussi bien qu'il l'espérait. Et que "l'expérience actuelle doit être améliorée".

L'application mobile Comixology a été fermée au début de l'année et la boutique en ligne a été intégrée au site de vente au détail d'Amazon. Cependant, un certain nombre d'obstacles ont déçu les fans de bandes dessinées numériques.

Par exemple, nous avons constaté que la nouvelle application ne se souvenait pas de notre progression dans un nombre important de nos propres bandes dessinées et séries. D'autres se sont plaints du client de lecture web. La recherche d'Amazon a donné lieu à des contenus incorrects lors de la recherche de bandes dessinées et de romans graphiques, y compris de livres non fictionnels.

Un long fil de discussion sur le fil Twitter officiel de Comixology énumère un certain nombre de corrections sur lesquelles l'équipe travaille.

1./ Nous avons passé au peigne fin vos commentaires, et continuons à être reconnaissants pour tous les amateurs de bandes dessinées là-bas. Nous comprenons que l'expérience actuelle a besoin d'améliorations, et nous voulons que vous sachiez que nous travaillons dur pour les mettre en place le plus rapidement possible - Comixology (@comiXology) 15 Juin 2022

Les changements comprendront un moyen de filtrer le contenu des bandes dessinées dans l'application mobile Kindle, afin de les afficher de manière plus visible ou de les masquer entièrement.

Des correctifs seront apportés dans les "prochaines semaines", alors ne manquez pas de les consulter.

Écrit par Rik Henderson.