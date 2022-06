Amazon est enfin prêt à effectuer des livraisons par drone

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Après des années de discussions, le géant du commerce est prêt à prendre son envol plus tard dans l'année - mais seulement à Lockeford, en Californie, pour l'instant.

Dans une déclaration, Amazon a évoqué l'histoire de l'aviation à Lockeford, mais nous supposons que les véritables raisons de ce choix de site sont avant tout logistiques.

La livraison par drone n'est pas une mince affaire, car il faut composer avec les grands immeubles, la météo et les formations naturelles. D'après une rapide exploration sur Google Street View, Lockeford semble être un endroit avec peu de dénivelé et, puisque c'est en Californie, on peut supposer que le temps est plutôt clément aussi.

Bien sûr, l'une des principales préoccupations avec n'importe quel type de livraison par drone est la sécurité ; Amazon dit qu'il a créé "un système de détection et d'évitement sophistiqué et à la pointe de l'industrie qui permettra des opérations sans observateurs visuels et permettra à notre drone d'opérer à de plus grandes distances tout en évitant de manière sûre et fiable d'autres avions, personnes, animaux domestiques et obstacles."

Les clientsAmazon Prime de Lockeford auront la possibilité d'être embarqués, après quoi ils verront les articles éligibles à Prime Air sur la place de marché habituelle.

Ensuite, la commande d'un article fonctionne comme d'habitude et ils recevront une heure d'arrivée estimée ainsi qu'un suivi de statut.

Le drone achemine ensuite le colis jusqu'au lieu de livraison désigné par le client, se met en vol stationnaire à une hauteur sûre et libère le colis avant de s'envoler à nouveau.

Amazon promet de partager des photos et des vidéos au fur et à mesure du déploiement du système, et nous sommes impatients de le voir en action.

Écrit par Luke Baker.