Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a annoncé un nouveau programme, appelé Buy with Prime, destiné à rivaliser avec Shopify.

Les entreprises qui expédient des produits en utilisant Fulfillment by Amazon (les services d'entreposage et de livraison d'Amazon) peuvent désormais ajouter des boutons Buy with Prime à leurs sites Web. Cela signifie que vous pouvez acheter directement auprès de ces magasins et bénéficier des avantages de votre adhésion à Prime, comme la livraison gratuite, la livraison le lendemain et les retours gratuits.

L'inconvénient est, bien sûr, que vous devez vous abonner à Prime, qui coûte 15 dollars par mois.

Le nouveau programme Buy with Prime d'Amazon pourrait presque être considéré comme un nouvel avantage pour les abonnés Prime. C'est pratique de faire des achats en ligne et de trouver un magasin qui a un bouton "Buy with Prime". Si vous êtes abonné à Prime, vous n'aurez pas à payer les frais d'expédition et vous bénéficierez de la livraison le lendemain et des retours gratuits. C'est une valeur sûre. Amazon, bien sûr, utilise cet avantage pour attirer davantage d'abonnés Prime.

Meilleur VPN 2022 : Les 10 meilleures offres de VPN aux États-Unis et au Royaume-Uni Par Roland Moore-Colyer · 23 Avril 2022

Un autre aspect intéressant de Buy with Prime est qu'il est en quelque sorte en concurrence avec Shopify, qui permet aux commerçants de créer rapidement leur propre boutique en ligne. Si vous êtes une petite ou moyenne entreprise, vous pouvez utiliser les outils en ligne de Shopify pour créer rapidement votre propre vitrine en ligne. Elle permet aux entreprises de vendre des marchandises sur le Web, sans avoir à passer par Amazon ou à y référencer leurs articles. Mais désormais, les boutiques en ligne affichant "Acheter avec Prime" peuvent laisser les abonnés Prime passer facilement à la caisse avec les informations d'expédition et de paiement déjà stockées dans leur compte Amazon. Ils bénéficieront en outre de la livraison gratuite par Prime et des retours gratuits sur les produits éligibles.

Ces avantages ne sont toutefois pas gratuits. Amazon facturera aux commerçants des frais non divulgués pour l'utilisation des boutons Buy with Prime sur leurs sites.

Écrit par Maggie Tillman.