Amazon Music Unlimited obtient également une hausse de prix

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Suite aux augmentations de prix de l' abonnement Amazon Prime aux États-Unis, le coût d' Amazon Music Unlimited augmente également.

Amazon a confirmé que le coût pour les membres Prime passera de 8 $ par mois à 9 $.

Un abonnement à un seul appareil, disponible pour les utilisateurs de haut- parleurs Echo et Fire TV , passera de 4 $ à 5 $ par mois.

Le coût pour les membres non-Prime restera le même à 10 $ par mois, tout comme le plan familial à 15 $ par mois.

L'augmentation des prix signifie que les abonnés Prime ne bénéficient plus d'une réduction importante, et cela peut rendre le passage à un autre service de streaming plus attrayant.

Bien sûr, l'utilisation de Music Unlimited présente de nombreux avantages, c'est l'un des rares services à proposer des formats audio HD et spatiaux sans perte. Il s'intègre également bien à la gamme d' enceintes Echo .

Mais avec des services comme Tidal et Spotify qui ne coûtent plus qu'un dollar de plus par mois, et qui offrent tous deux une plus grande bibliothèque et sans doute de meilleures interfaces utilisateur. Il est facile de voir les utilisateurs être tentés.

Cumulez des récompenses et des avantages sur toutes vos cartes existantes avec cette Curve Mastercard Par Pocket-lint International Promotion · 27 Octobre 2021 Ce système génial vous fera gagner du temps et des efforts à chaque fois que vous payez.

Pour ceux qui écoutent moins de musique, Amazon propose Prime Music en tant que service gratuit aux membres Prime. Cependant, c'est beaucoup plus limité, avec seulement 2 millions de chansons disponibles et ne peuvent être diffusées que sur un seul appareil à la fois.

squirrel_widget_157589

On ne sait pas encore si d'autres régions devraient s'attendre à des changements de prix, mais nous resterons à l'écoute.

Écrit par Luke Baker.