Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon ouvre un nouveau type de magasin spécifiquement axé sur les vêtements et, naturellement, il est doté d'une technologie automatisée de pointe.

Appelée Amazon Style , elle vendra des vêtements, des chaussures et des accessoires de mode. Il arrivera au centre commercial The Americana at Brand à Los Angeles plus tard cette année.

La particularité de la boutique physique est qu'elle comportera des racks avec des codes QR que les clients pourront scanner avec leur téléphone pour voir les tailles, les couleurs, les évaluations des clients et les détails des produits disponibles. Ensuite, lorsque vous voulez essayer quelque chose, vous pouvez le faire en appuyant simplement sur un bouton. Ils seront dirigés vers une cabine d'essayage. Amazon prendra également l'initiative d'envoyer des articles supplémentaires, un peu comme des recommandations, mais vous n'êtes pas obligé de les essayer ou de les porter. L'application d'Amazon vous avertira lorsqu'une cabine d'essayage est prête et remplie de vos marchandises.

Dans la cabine d'essayage, vous pouvez vous attendre à ce que des écrans tactiles demandent plus d'articles. Si vous souhaitez acheter quelque chose, vous pouvez le faire en magasin ou simplement l'enregistrer dans l'application Amazon Shopping pour l'acheter ultérieurement. Vous pouvez même utiliser l'application pour trouver des vêtements et les livrer dans un magasin Amazon Style pour les essayer en personne. Fait intéressant, Amazon ne dit pas si le magasin sera doté de la technologie « Just Walk Out », qui vous permettrait de ramasser des articles sur l'étagère et de sortir rapidement sans avoir à les payer dans une caisse. Votre application Amazon est simplement facturée.

Le magasin prendra cependant en charge Amazon One. C'est une technologie qui vous permet de payer des articles après avoir vérifié votre identité via la paume de votre main.

Écrit par Maggie Tillman.