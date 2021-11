Amazon prévoit dabsorber la comixologie retardée

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les plans pour lancer une nouvelle application Comixology et intégrer davantage le service avec Amazon ont été repoussés au début de 2022.

La nouvelle application Comixology obligera les utilisateurs à se connecter à laide dun compte Amazon. À lheure actuelle, vous pouvez utiliser Amazon ou un compte Comixology dédié, mais vous devrez les fusionner pour une utilisation future.

De plus, la nouvelle application comprendra des bandes dessinées achetées sur le site Web dAmazon ou via le Kindle Store. Et, le site Web dédié à la comixologie sera redirigé vers Amazon lui-même.

Lapplication Kindle pourra également lire les bandes dessinées achetées par Comixology.

Les abonnés de Comixology Unlimited aux États-Unis pourront toujours lire leurs livres dans la nouvelle application, mais à côté de ceux téléchargés via Amazon Prime ou Kindle Unlimited.

Ceux qui ont actuellement des abonnements à des séries devront également les migrer, en utilisant la méthode 1-Click sur Amazon.

La nouvelle expérience peut être prévisualisée sur Amazon.com maintenant , mais les applications iOS et Android ne seront pas disponibles avant le début de lannée prochaine (elle était initialement prévue pour cet "automne").

Lapplication Comixology existante sera interrompue après le lancement de la nouvelle version.

"Merci dêtre un lecteur et un défenseur de cette forme dart incroyable. Je suis vraiment reconnaissant de travailler avec une équipe aussi passionnée damateurs de bandes dessinées et de mangas. nouvelles fonctionnalités et améliorations à un rythme plus rapide », a déclaré le co-fondateur de Comixology, David Steinberger, dans une lettre aux utilisateurs.