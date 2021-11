Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Starbucks, basé à Seattle, utilise la technologie sans caissier « just walk out » dAmazon Go dans un nouveau « café de ramassage » quil a ouvert à New York.

Le magasin, situé sur la 59e rue entre Park et Lexington Avenues dans le centre de Manhattan, permet aux clients dacheter du café ou une collation sans avoir à interagir avec un barista ou un caissier. Cest lun des trois points de ramassage que la cafetière prévoit douvrir cette année. Si vous les visitez, vous trouverez le menu Starbucks, comprenant des sandwichs et des salades, ainsi quun « assortiment sélectionné » daliments et de boissons dans la section du marché Amazon Go.

Pour obtenir votre café du "Starbucks Pickup with Amazon Go" à New York, précommandez simplement votre boisson à laide de lapplication mobile Starbucks, puis choisissez le magasin au " 59th between Park & Lex w/Amazon Go " et allez au magasin . Au moment où vous y arrivez, il devrait être assis pour vous sur le comptoir.

Les commandes de boissons en cours seront affichées sur un écran au-dessus du comptoir. Un scanner en magasin vous permet de saisir les informations de paiement.

Pour entrer dans la zone du marché Amazon Go et dans le coin salon du magasin, utilisez le code en magasin affiché dans votre application Amazon, puis insérez votre carte de crédit. Ou, si vous êtes déjà inscrit au programme Amazon One qui a été lancé dans les magasins Amazon Go à Seattle lannée dernière, scannez simplement la paume de votre main.

Lorsque vous retirez des articles des étagères, ils sont ajoutés à votre panier virtuel. Lorsque vous avez terminé vos achats, vous pouvez quitter le magasin ou vous asseoir dans le coin salon. Votre carte sera débitée une fois que vous quitterez le magasin. Il y a des employés Starbucks dans le magasin pour vous aider pour une raison quelconque, si nécessaire.

Le nouveau magasin sera ouvert tous les jours à 6 h HE et restera ouvert jusquà 22 h HE en semaine et 21 h HE le week-end.

