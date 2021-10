Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon travaillerait sur une application audio en direct, comme Clubhouse , mais avec une torsion.

Il permettra à nimporte qui dêtre le DJ de sa propre émission de radio, y compris la musique. Actuellement appelé Project Mic, il arrivera dabord aux États-Unis, bien quon ne sache pas quand.

Les créateurs pourront jouer des chansons de la bibliothèque Amazon Music, selon The Verge. Outre la musique, il y aura des spectacles pour la culture pop, le sport et la comédie. Amazon recherche même des célébrités et des influenceurs qui pourraient vouloir héberger leurs propres émissions. Vous pourrez rechercher des émissions par nom, sujet ou musique. Amazon mettra également en évidence le contenu, y compris les émissions en direct, les sujets tendances et les créateurs spécifiques.

En termes démissions en direct, les créateurs pourront apparemment diffuser sur des appareils compatibles Amazon Music, Twitch, Audible et Alexa. Ceux qui règlent un appareil Alexa pourront même interagir à partir des émissions. Cela dit, on ne sait pas encore si les auditeurs devront être abonnés à Amazon Music.

Gardez à lesprit quAxios a signalé pour la première fois les plans dAmazon lété dernier, mais maintenant plus de détails émergent sur les fonctionnalités de Project Mic et en quoi il différera de ses concurrents. Twitter, Facebook, Spotify et Discord sont tous entrés dans lespace audio en direct depuis que Clubhouse est devenu un succès.