Amazon Music jouera désormais laudio spatial via vos écouteurs

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a annoncé un remaniement du fonctionnement de son audio avancé dans Amazon Music , permettant laccès à laudio spatial - cest-à-dire les mixages Dolby Atmos et 360 Reality Audio - via des écouteurs.

Les abonnés dAmazon Music Unlimited pourront diffuser une grande variété de musique dans les nouveaux formats, pour une expérience musicale plus immersive que celle offerte auparavant via des écouteurs.

Cela signifie que vous pourrez connecter vos écouteurs préférés à votre appareil Android ou iOS et écouter de laudio spatial via lapplication Amazon Music.

Amazon a initialement lancé laudio spatial en 2019, mais il était limité à quelques appareils pour la lecture, comme l Echo Studio , mais ce changement devrait apporter cette nouvelle vague de présentation musicale à un public plus large.

Loffre audio spatiale dAmazon comprend à la fois des mixages Dolby Atmos et 360 Reality Audio de Sony et il existe également une extension de la prise en charge de ces formats avec des haut-parleurs et des barres de son.

Vous pourrez profiter de 360 Reality Audio dAmazon Music Unlimited sur les haut-parleurs sans fil SRS-RA5000 et SRS-RA3000 de Sony, ou sur des systèmes de cinéma maison tels que HT-A9, HT-A7000 ou HT-A5000.

Amazon poursuit en précisant que vous pourrez profiter des pistes Dolby Atmos sur les appareils Sonos lors de la diffusion via lapplication Sonos sur le Sonos Arc et Sonos Beam (2e génération) , avec une mise à jour à venir plus tard cette année.

Mais le véritable intérêt sera détendre laccessibilité de laudio spatial via des écouteurs, afin quils puissent être appréciés plus largement.

En plus détendre laccès à laudio spatial, Amazon a récemment ouvert laccès à une musique de meilleure qualité, supprimant les frais supplémentaires pour laccès à la HD (qualité CD) et à lUltra HD (meilleure que la musique de qualité CD). Avec Apple Music et Amazon Music offrant désormais ces expériences audio améliorées, on a limpression que nous attendons la réponse de Spotify.

