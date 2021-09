Comment obtenir la livraison Deliveroo gratuite grâce à Amazon Prime

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Deliveroo Plus est une offre alléchante, un niveau dadhésion pour lapplication de livraison omniprésente qui vous offre une livraison gratuite pour les commandes supérieures à 25 £, pour 3,49 £ par mois.

Deliveroo vs Just Eat vs Uber Eats : comparaison des applications de livraison au Royaume-Uni

Maintenant, cependant, les membres Amazon Prime peuvent obtenir gratuitement une année entière de Deliveroo Plus, simplement en associant leurs comptes Amazon et Deliveroo. Cela ne prend quune minute environ et peut vous faire économiser une belle somme dargent - alors consultez les étapes ci-dessous pour obtenir votre année gratuite.

Tout dabord, visitez cette page sur le site Web dAmazon .

Cliquez sur le gros bouton "Réclamer maintenant".

Connectez-vous à votre compte Deliveroo si ce nest pas déjà fait

Cliquez sur le bouton suivant pour vous connecter à votre compte Amazon et lier les deux services

Hé hop, vous avez terminé !

Cest aussi simple que cela, et cela ne prend que quelques clics pour vous faire économiser de largent, non seulement sur le coût de Deliveroo Plus, mais aussi sur les frais de livraison pour lannée suivante. Bonne chance pour essayer de résister à lattrait omniprésent de la livraison de nourriture maintenant - une lutte que nous pouvons tous partager.

Si vous nêtes pas déjà membre dAmazon Prime, cela ne fonctionnera pas pour vous - et les termes et conditions précisent malheureusement que si vous annulez votre abonnement Prime, labonnement Deliveroo Plus sera également suspendu, donc il ne semble pas être une échappatoire à exploiter là-bas. Pourtant, cest un bonus agréable et inattendu pour les membres Prime.

Apple Music en vaut-il la peine ? Essayez le service de streaming dApple gratuitement pendant 3 mois Par Pocket-lint International Promotion · 27 Juillet 2021 Apple na pas été le premier à jouer au streaming musical, mais sa plate-forme est très impressionnante.

squirrel_widget_157589