Comment regarder Jeff Bezos aller dans lespace pendant 11 minutes

(Pocket-lint) - Jeff Bezos peut acheter tout ce quil veut, et apparemment, cela inclut un (bref) voyage dans lespace.

Le milliardaire, qui quitte ses fonctions de PDG dAmazon, prévoit de faire un tour suborbital cet été à laide dune fusée fabriquée par sa société dexploration spatiale, Blue Origin, quil a fondée en 2000. "Depuis que jai cinq ans, je Jai rêvé de voyager dans lespace", a déclaré Bezos dans une vidéo publiée sur son Instagram . "Si vous voyez la Terre depuis lespace, cela vous change. Cela change votre relation avec cette planète, avec lhumanité. Cest une seule Terre".

Bezos a terminé sa publication sur Instagram avec la devise latine de Blue Origin - gradatim ferociter - que la société traduit par "étape par étape avec férocité".

Le vol spatial est prévu pour le 20 juillet 2021, ou le 52e anniversaire de lalunissage dApollo 11 en 1969. Gardez à lesprit que Bezos retire son titre de PDG dAmazon quelques semaines plus tôt le 5 juillet, date à laquelle Andy Jassy prendra la relève. entreprise. Jassy dirige actuellement la division de cloud computing dAmazon.

La fusée New Shepard de Blue Origin est un vaisseau spatial réutilisable et entièrement automatisé avec suffisamment de place pour six passagers à bord. Ainsi, Bezos a invité son frère, Mark Bezos, à le rejoindre, ainsi que Wally Funk, une femme de 82 ans qui a réussi le programme de formation des astronautes de la NASA dans les années 1960 et est lun des premiers Mercury 13. Un enchérisseur mystère, qui a remporté une vente aux enchères caritative Blue Origin après avoir promis 28 millions de dollars, montera également à bord.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Jeff Bezos (@jeffbezos)

Eh bien, la ligne de Karman est laltitude à laquelle lespace commence. Cest à environ 62 miles au-dessus du niveau de la mer. Et le vol de Bezos devrait durer environ 11 minutes, avec seulement quelques minutes de ce temps passées au-dessus de la ligne Karman, selon un graphique de la trajectoire de vol sur le site Web de Blue Origin .

Bezos na fourni aucun détail sur la façon dont les gens pourraient regarder le lancement. Cependant, les lancements des tests Blue Origin ont été diffusés en direct sur le site Web de Blue Origin et la chaîne YouTube de Blue Origin . Nous pensons que les deux diffuseront également le vol de Bezos en direct. Nous espérons lintégrer ici, si cest le cas.

Écrit par Maggie Tillman.