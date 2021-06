Obtenez trois mois dAmazon Kids+ pour 99c/99p

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon vous offre trois mois daccès à son service Amazon Kids+ pour 99 cents aux États-Unis ou 99p au Royaume-Uni .

Cest une économie de 29,99 $ aux États-Unis et de 23,99 £ au Royaume-Uni.

Les abonnés Kids+ ont accès à des films et émissions de télévision premium pour enfants ainsi quà des livres, des applications et des jeux adaptés aux enfants. Lidée est que cela donne aux parents la tranquillité desprit de savoir que le contenu auquel leur enfant accède est adapté à lâge.

Les parents peuvent ajouter dautres émissions de télévision achetées, des films aux profils Fire TV de leurs enfants, tandis que vous pouvez également personnaliser les limites de temps, les filtres dâge et configurer des éléments pour les deux jours de la semaine, mais leur donner plus de liberté le week-end. Vous pouvez également définir un code PIN.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également accorder laccès à dautres applications téléchargées telles que Netflix et Disney+. Tout est entièrement configurable via le tableau de bord Amazon Parent sur mobile ou ordinateur de bureau.

Kids+ est disponible sur les tablettes Fire TV dAmazon, les Kindles et les produits Fire TV.

Amazon dit quAmazon Kids on Fire TV est disponible sur Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick (3e génération), Fire TV Stick 4K et Fire TV (3e génération, conception suspendue). Il sera disponible sur Fire TV Stick (2e génération) plus tard cette année.

Écrit par Dan Grabham.