Cest officiel! Amazon Prime Day 2021 est prévu pour fin juin

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La vente Prime Day dAmazon commencera le 21 juin et se terminera le 22 juin de cette année. La société a partagé un communiqué de presse tôt mercredi pour confirmer les dates.

Gardez à lesprit que Bloomberg a précédemment déclaré que lévénement annuel de plusieurs jours serait fixé pour ces deux jours. De plus, Amazon lui-même a récemment annoncé lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre quil déplacerait le Prime Day 2021 au deuxième trimestre. Plus précisément, les dirigeants dAmazon ont déclaré que Prime Day atterrirait en juin. Il a également déclaré que la vente de cette année sera un événement de deux jours.

Ajoutez tout cela, et nous savons que le Prime Day nest que dans quelques semaines.

Le Prime Day 2021 débutera à 00h00 PDT (3h00 EDT) ce lundi et offrira aux membres Prime plus de "deux millions doffres" dans le monde entier dans une gamme de catégories. Amazon a déclaré que vous pouvez également vous attendre à des "exclusivités inédites" de Prime Video, Amazon Music et Prime Gaming, et plus encore.

Lextravangza dachat dAmazon a généralement lieu en été, bien que lévénement de lannée dernière ait été repoussé à octobre en raison de la pandémie. Le mois dernier , Recode a affirmé quAmazon pourrait organiser deux événements Prime Day en 2021. Le premier aura lieu en juin, évidemment, mais le second pourrait avoir lieu en octobre.

Pour référence, au cours des dernières années, Amazon a organisé le Prime Day aux dates suivantes :

15 juillet 2015 12 juillet 2016 11 juillet au 12 juillet 2017 16 juillet au 17 juillet 2018 15 juillet au 16 juillet 2019 13 octobre au 14 octobre 2020

S tay Tuned à notre plaque tournante premier jour pour tous les derniers détails.

Écrit par Maggie Tillman.