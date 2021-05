Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon abandonne Prime Now pour intégrer ses livraisons les plus rapides à son service régulier.

L application et le site Web Prime Now fermeront globalement dici la fin de 2021.

Au lieu de cela, les clients peuvent accéder à des options de livraison ultrarapides via lapplication ou le site Web Amazon standard, selon lemplacement.

Les livraisons Amazon Fresh peuvent être réservées pour arriver dans les deux heures, par exemple. Les articles éligibles auront simplement différentes options de livraison pour ceux qui pourraient auparavant utiliser Prime Now.

Le service Prime Now dAmazon a été lancé aux États-Unis en 2014 et au Royaume-Uni un an plus tard. Elle proposait des livraisons de plus de 10 000 articles en une heure, à condition que vous viviez ou travailliez dans une zone de chalandise.

Vous deviez payer un supplément pour une livraison dune heure - au-dessus des frais dabonnement Prime habituels - mais les livraisons de deux heures étaient gratuites.

Nous navons pas encore vu comment cela fonctionne sur le site de vente au détail général dAmazon, car nous ne sommes pas nous-mêmes dans une région Prime Now, mais Amazon promet quil offrira la même expérience quauparavant: "La même livraison ultra-rapide sur les essentiels du quotidien, les cadeaux, les jouets , des produits dépicerie de haute qualité, et plus que vous attendez avec Prime Now - disponible sur Amazon », a-t-il déclaré dans un article de blog.

Spécial Google I / O 2021, Android 12, Wear OS et plus - Podcast Pocket-lint 104 Par Rik Henderson · 21 Peut 2021

Lapplication Prime Now a déjà été retirée en Inde, à Singapour et au Japon.

Écrit par Rik Henderson.