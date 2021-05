Amazon Music HD est désormais disponible sans frais supplémentaires pour les abonnés Music Unlimited

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a suivi Apple pour rendre son audio HD et Ultra HD de meilleure qualité disponible aux abonnés de Music Unlimited sans frais supplémentaires.

Les abonnés actuels dAmazon Music HD auront une facture moins chère la prochaine fois, avec les frais supplémentaires de 5 $ / 5 £ supprimés.

écureuil_widget_172863

Apple a précédemment révélé laudio sans perte pour lensemble de son catalogue de 75 millions de chansons ainsi que Dolby Atmos Audio sur des pistes sélectionnées.

Dolby Atmos Audio était déjà disponible pour les abonnés Amazon Music HD sur le haut-parleur intelligent Echo Studio sur certaines pistes et Amazon a également des chansons dans Sony 360 Reality Audio pour les haut-parleurs RA5000 et RA3000 de Sony utilisant Alexa Cast.

Avec Amazon Music HD , vous pouvez diffuser plus de 70 millions de chansons haute définition (HD) sans perte, avec une profondeur de bits de 16 bits et une fréquence déchantillonnage de 44,1 kHz (qualité CD). Vous pouvez également diffuser plus de sept millions de chansons en Ultra HD (meilleure que la qualité CD) avec une profondeur de bits de 24 bits et une fréquence déchantillonnage jusquà 192 kHz - Apple a également égalé cette qualité.

squirrel_widget_167730

Offres Amazon Prime Day 2021: voici où nous vous apporterons toutes les grandes offres Prime Day dAmazon US Par Maggie Tillman · 30 Avril 2021 Amazon Prime Day 2021 aura lieu en juin.

Les abonnés à Amazon Music Unlimited peuvent désormais passer à Amazon Music HD sans frais supplémentaires aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Canada, en France, en Italie et en Espagne.

Écrit par Dan Grabham.