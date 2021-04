Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon met à jour Amazon Music avec une nouvelle fonctionnalité de mode voiture qui facilite lutilisation de lapplication mobile en conduisant.

Le mode voiture est essentiellement une version simplifiée de linterface existante, avec des boutons plus grands et un accès rapide aux listes de lecture suggérées, aux albums et à Alexa. Une fois activé, le mode Voiture saffiche en deux: le haut de votre téléphone offre des commandes de lecture, tandis que le bas contient des suggestions de musique sur lesquelles vous pouvez appuyer ou glisser. Pour aller complètement mains libres, vous pouvez activer Alexa dans le coin inférieur avec un robinet ou en utilisant une commande vocale.

En dehors de cela, le mode voiture najoute rien de nouveau. Il retravaille simplement linterface utilisateur pour vous permettre de trouver plus sûr de la musique ou des listes de lecture à lire sans avoir à vous concentrer sur la conduite ou la route devant vous. Amazon Music peut être configuré pour activer le mode Voiture dès que votre téléphone se connecte au Bluetooth de votre voiture. Si vous possédez une voiture plus ancienne sans Bluetooth, le mode Voiture peut également être activé dans les paramètres de lapplication mobile Amazon Music.

Le mode voiture est désormais disponible dans Amazon Music sur iOS et Android. Voici quelques conseils rapides sur la façon de commencer à utiliser la fonctionnalité:

Activez Bluetooth sur votre appareil mobile et dans votre voiture. Lorsquune connexion est détectée, le mode Voiture se lance automatiquement. Vous pouvez contrôler cette préférence dans les paramètres. Pour quitter le mode voiture, appuyez sur le bouton de sortie du mode voiture ou déconnectez-vous du Bluetooth.

Ouvrez lapplication Amazon Music avant de commencer à conduire. Sélectionnez licône de menu dans le coin supérieur droit. Sélectionnez "Car Mode". Pour quitter le mode voiture, appuyez sur le bouton de sortie du mode voiture.

Ouvrez lapplication Amazon Music (sans conduire). Appuyez sur licône de menu dans le coin supérieur. Sélectionnez ensuite Paramètres. Sous «Mode voiture», activez ou désactivez loption Garder lécran actif.

Ouvrez lapplication Amazon Music (sans conduire). Appuyez sur licône de menu dans le coin supérieur. Sélectionnez ensuite Paramètres. Sous «Mode voiture», activez ou désactivez loption Démarrer automatiquement le mode voiture.

Consultez la page FAQ dAmazon pour plus de détails.

