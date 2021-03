Quest-ce quAmazon Prime Reading et comment fonctionne-t-il?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Labonnement Prime dAmazon comprend plusieurs avantages peu connus, notamment quelque chose appelé Prime Reading. Voici ce que vous devez savoir sur Prime Reading, y compris comment y accéder, ce quil propose et tous les détails en petits caractères.

Amazon Prime Reading permet aux membres Prime daccéder et de lire plus dun millier de livres ou de magazines sans frais supplémentaires. Amazon dit que vous pouvez le considérer comme une "bibliothèque privée qui permet aux membres Prime de lire gratuitement". Vous pouvez télécharger et lire jusquà 10 titres à la fois, et des dizaines de livres Prime Reading sont également disponibles avec la narration Audible, afin que vous puissiez écouter pendant que vous vous déplacez, nettoyez, courez ou autre chose.

Avant de pouvoir profiter de Prime Reading, assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte Amazon et que votre abonnement Prime est à jour.

Vous pouvez utiliser une tablette Kindle ou Fire pour accéder à lavantage ou vous pouvez télécharger l application Kindle pour lutiliser sur votre appareil iOS ou Android. Dans tous les cas, vous pouvez rechercher et télécharger jusquà 10 titres à la fois. Si vous voulez plus de titres, vous serez invité à renvoyer un titre pour télécharger un nouveau choix.

Allez sur www.amazon.com/primereading Commencez à parcourir les titres actuellement disponibles dans Prime Reading. Lorsque vous trouvez quelque chose, cliquez sur "Lire gratuitement". Larticle sera disponible pour téléchargement. Ou, cliquez sur "Lire et écouter gratuitement" pour les titres qui fonctionnent avec Audible.

Amazon dit quil met fréquemment à jour la sélection pour inclure "des titres de fiction et non-fiction récents et populaires, des classiques littéraires, des livres pour enfants, des bandes dessinées, des magazines et des Kindle Singles". Actuellement, nous voyons des titres Harry Potter, National Geographic, Bon Appetit, etc.

Prime Reading est un avantage gratuit inclus avec un abonnement Amazon Prime, qui coûte 7,99 £ par mois (ou 79 £ par an) au Royaume-Uni ou 12,99 $ par mois (ou 119 $ par an) aux États-Unis. Consultez le guide détaillé de Pocket-lint sur Amazon Prime pour en savoir plus sur les autres avantages proposés.

Amazon First Reads est un autre avantage Prime qui donne aux membres un aperçu des livres avant leur sortie. Les membres Prime peuvent télécharger un livre gratuit chaque mois parmi une sélection de six éditeurs. De nouveaux titres sont annoncés au début de chaque mois. Si vous avez besoin dencore plus de lecture, il existe Amazon Kindle Unlimited . Il coûte 9,99 $ par mois et donne accès à plus dun million de livres, magazines et livres audio.

Écrit par Maggie Tillman.