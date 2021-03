Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon, qui possède Twitch , propose une application GameOn qui vous permet denregistrer de courts extraits de jeu. Lapplication a été lancée pour la première fois en novembre pour les appareils Android , et maintenant, elle est arrivée sur lApp Store dApple pour les utilisateurs diPhone et diPad.

GameOn peut enregistrer des vidéos de gameplay dune durée allant de 30 secondes à 5 minutes. Il fonctionne avec plus de 1 000 titres mobiles prenant en charge la capture d’enregistrement d’écran. Les utilisateurs de GameOn enregistrent essentiellement leurs clips à lécran, puis ils sont placés dans leur bibliothèque GameOn, où ils peuvent ajouter des commentaires ou apporter des modifications avant de publier sur la plate-forme GameOn ou de partager des liens ailleurs.

Vous pouvez utiliser GameOn avec des jeux iOS tels que PUBG Mobile, Brawl Star, Marvel Contest of Champions, Crossy Road, Angry Birds 2, Final Fantasy Brave Exivius, etc. GameOn est une application gratuite à utiliser. Vous pouvez le télécharger ici .

Notez que la plate-forme est complètement séparée de Twitch , avec une marque différente et tout. En outre, il était déjà possible denregistrer des jeux Apple Arcade avec la fonction denregistrement intégrée sur liPhone et liPad, mais GameOn vous permet denregistrer des sessions Arcade et ajoute des fonctionnalités intéressantes. Par exemple, vous pouvez utiliser lenregistreur décran avec Facecam, si vous souhaitez être visible.

