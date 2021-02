Si longtemps, Jeff Bezos: rencontrez Andy Jassy, le nouveau PDG dAmazon

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Jeff Bezos quitte ses fonctions de PDG d Amazon. Il occupera un nouveau poste au sein de lentreprise en tant que président exécutif du conseil dadministration dAmazon. Andy Jassy , qui a occupé le poste de PDG dAmazon Web Services (AWS), devrait remplacer Bezos en tant que PDG dAmazon, à partir du troisième trimestre 2021.

Le chef de lactivité de cloud computing dAmazon est lhéritier de la société depuis des années. Selon le Wall Street Journal , il a été élevé dans le comté de Westchester et est un fan de sport enragé. En fait, il est copropriétaire de la nouvelle franchise de la Ligue nationale de hockey de Seattle, le Kraken.

Il aurait poussé de manière agressive Amazon dans de nouvelles avenues commerciales et dirigé le lancement dAWS, qui a bouleversé lindustrie des logiciels dentreprise et poussé des concurrents tels quIBM et Oracle à se démener pour faire pivoter leurs offres vers les services cloud. Amazon domine désormais lespace de linfrastructure cloud. Il y a un an, il détenait près de la moitié du marché mondial, selon le cabinet détudes de marché Gartner . Netflix, Kelloggs, Airbnb et BP exécutent tous une grande partie de leurs opérations informatiques sur AWS.

Avec lentrée de Jassy au poste de PDG dAmazon, on peut supposer que lentreprise continuera de croître. Mais sera-ce aussi innovant? Certains pourraient soutenir quAmazon pourrait perdre cette étincelle de «fondateur». Cependant, Bezos restera toujours au conseil et il semble tout à fait sûr que son nouveau poste lui donnera la liberté dêtre créatif.

Dans un e-mail annonçant le changement , Bezos a déclaré quêtre PDG dAmazon était une responsabilité lourde et profonde, dans laquelle il était difficile dattirer lattention sur autre chose. Mais, en tant que président exécutif dAmazon, il promet de "rester engagé dans les initiatives importantes dAmazon". Il pense que son nouveau rôle lui donnera «lénergie de se concentrer sur le Day 1 Fund, le Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post» et ses autres passions. Dans un communiqué de presse , Bezos a ajouté:

«Amazon est ce quil est à cause de linvention. Nous faisons des choses folles ensemble et les rendons normales. Nous avons été les pionniers des avis clients, des recommandations personnalisées en 1 clic, de la livraison incroyablement rapide de Prime, des achats Just Walk Out, du Climate Pledge, du Kindle, dAlexa, du marché, du cloud computing dinfrastructure, de Career Choice et bien plus encore. Si vous le faites correctement, quelques années après une invention surprenante, la nouveauté est devenue normale. Les gens bâillent. Ce bâillement est le plus grand compliment quun inventeur puisse recevoir. Lorsque vous regardez nos résultats financiers, ce que vous voyez réellement, ce sont les résultats cumulatifs à long terme de linvention. À lheure actuelle, je vois Amazon à son niveau le plus inventif, ce qui en fait le moment idéal pour cette transition. "

Bezos est le PDG dAmazon depuis quil a fondé la société en 1994. Il est lune des personnes les plus riches de la planète, avec une valeur nette de près de 180 milliards de dollars.

Écrit par Maggie Tillman.