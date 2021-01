Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon déploie une nouvelle fonctionnalité Alexa , appelée Hunches, qui permet à lassistant deffectuer de manière proactive les tâches de la maison pour vous sans avoir à demander la permission. Alexa effectuera des intuitions - comme éteindre automatiquement vos lumières - le tout en fonction de vos habitudes et demandes passées.

Alexa a longtemps été en mesure de regarder votre activité pour suggérer plus à faire, quil sagisse dune question de suivi ou de lire une vidéo ou une chanson . Désormais, avec Hunches proactives activées, Alexa peut proposer des suggestions pour vos appareils domestiques intelligents.

Lidée est que si vous avez laissé un appareil intelligent allumé, Alexa peut vous proposer de léteindre pour vous. Par exemple, si lune de vos lumières intelligentes est allumée lorsque vous dites «nuit», Alexa vous alerte et vous propose de léteindre. Alexa peut avoir des intuitions sur une variété dappareils de maison intelligente pris en charge, des lumières et des thermostats aux portes et aux interrupteurs. Vous pouvez également permettre à Alexa dagir automatiquement à votre place.

Les intuitions rendent Alexa plus utile et visent à réduire la fréquence à laquelle vous devez parler à lassistant pour faire des choses à la maison.

Les intuitions sont activées par défaut. Cela signifie quAlexa vous demandera toujours dagir sur une intuition. Si vous voulez quAlexa agisse selon vos intuitions sans avoir à demander au préalable, vous devrez activer les «actions automatiques» dans lapplication mobile Alexa. Par exemple, vous pouvez demander à Alexa déteindre les lumières lorsque vous dormez ou dajuster le thermostat lorsque vous êtes absent. Suivez simplement ces étapes pour activer complètement la fonctionnalité:

Ouvrez lapplication Alexa. Ouvrez Plus> sélectionnez Paramètres. Faites défiler vers le bas et sélectionnez Hunches. Sélectionnez Configurer des actions automatiques. Sélectionnez les intuitions sur lesquelles vous voulez quAlexa agisse.

Pour désactiver complètement Hunches, plongez simplement dans lapplication Alexa (Plus> Paramètres> Hunches).

Amazon a déclaré que la fonctionnalité devrait commencer à être déployée aux États-Unis à partir du 25 janvier 2021.

Écrit par Maggie Tillman.