(Pocket-lint) - Amazon a annoncé avoir accepté dacheter Wondery, lun des plus grands réseaux et producteurs de podcast indépendants aux États-Unis.

Aucune des deux sociétés na divulgué les termes de laccord, mais le Wall Street Journal a récemment suggéré quAmazon avait payé environ 300 millions de dollars pour le studio de podcast.

Wondery est connu pour produire des émissions à succès telles que Blood Ties et Dying for Sex. Cela pourrait donc aider Amazon Music à mieux concurrencer Spotify , qui a acquis Gimlet Media, une autre société de production de podcast, pour 200 millions de dollars il y a deux ans . Dans un communiqué annonçant laccord, Amazon a déclaré quAmazon Music avait lancé des podcasts en septembre 2020 et que Wondery devrait aider à «accélérer la croissance et lévolution» de ses efforts de podcast.

Il pense spécifiquement que Wondery peut le faire en «apportant des créateurs, des hôtes et des expériences immersives à encore plus dauditeurs à travers le monde». Amazon a également décrit son acquisition de Wondery comme un «moment charnière» stratégiquement conçu pour étendre Amazon Music «au-delà de la musique» - en particulier à mesure que «les habitudes des auditeurs évoluent».

Amazon na pas annoncé la date de clôture de laccord, mais il a noté, lorsque laccord sera conclu, que rien ne changera pour les auditeurs. Ils continueront à pouvoir accéder aux podcasts Wondery. "Avec Amazon Music, Wondery sera en mesure de fournir encore plus de contenu innovant de haute qualité et de poursuivre sa mission consistant à offrir un monde de divertissement et de connaissances à son public, où quil écoute", a ajouté Amazon dans son communiqué .

En dautres termes, Spotify ferait mieux de surveiller ses arrières, ou du moins daugmenter davantage de productions Gimlet.

Écrit par Maggie Tillman.