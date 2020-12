Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon Music Unlimited semble ajouter une grande bibliothèque de clips musicaux que les abonnés payants peuvent regarder.

Amazon Music Unlimited est le service dabonnement musical premium dAmazon . Avec un abonnement Amazon Music Unlimited, vous pouvez écouter plus de 60 millions de chansons. Vous nentendrez ni ne verrez jamais une publicité pendant lécoute, et vous pouvez télécharger des chansons ou des listes de lecture pour une écoute hors ligne. En tant que membre Prime, vous pouvez rejoindre Amazon Music Unlimited pour 7,99 $ par mois ou 79 $ par an. Mais les clients non-Prime paient 9,99 $ par mois.

Quoi quil en soit, selon Android Police , le service ajoute maintenant des vidéos pour la première fois. Vous verrez désormais des clips vidéo dans une nouvelle section des résultats de recherche et sur les pages des artistes. Il y aura même des listes de lecture de vidéoclips disponibles, ainsi que la possibilité de basculer entre le vidéoclip ou simplement laudio.

Gardez à lesprit que le mois dernier, Amazon Music Unlimited a ajouté la fonction X-Ray dAmazon qui affiche des informations sur les pistes en cours de lecture. Nous soupçonnons que X-Ray viendra également aux clips vidéo, servant de " Pop-Up Video " des temps modernes, bien que ce ne soit pas encore confirmé par Amazon.

Gardez à lesprit quAmazon Musc Unlimited est différent de Prime Music , qui est inclus avec votre abonnement Prime sans frais supplémentaires. Il propose deux millions de chansons et plus dun millier de listes de lecture et de stations programmées par Amazon. En outre, Amazon Music Unlimited a quelques niveaux de streaming. Le premier, ou le niveau standard, est celui qui commence à 8 $ par mois pour les membres Prime. Il existe également un niveau HD sans perte.

Écrit par Maggie Tillman.