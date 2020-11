Offre Audible Plus: économisez près de 40% sur vos six premiers mois

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Audible, propriété dAmazon, propose un accord sur Audible Plus, où vous pouvez économiser près de 40% sur un abonnement pendant les six premiers mois.

Audible Plus est un service dabonnement qui donne accès à des milliers de livres audio, podcasts et Audible Originals. Il coûte normalement 7,95 $ par mois aux États-Unis, mais pour une durée limitée cette saison des fêtes, vous pouvez économiser 3 $ par mois. Un abonnement Audible Plus est en vente au prix de 4,95 $ par mois à compter du 17 novembre 2020. Si vous vous inscrivez maintenant, vous bénéficierez de ces économies appliquées à vos six premiers mois. Il ny a pas non plus dengagement, vous pouvez donc annuler à tout moment.

Après six mois, vous serez facturé 7,95 $ par mois, mais encore une fois, vous pouvez annuler à tout moment. Cette offre prend fin le 31 décembre 2020 .

Pour profiter de la remise de 3 $ par mois, vous devez être abonné pour la première fois à Audible Plus. Ou, vous pouvez même offrir labonnement à prix réduit à quelquun. Noubliez pas de consulter la page Audible Plus dAmazon pour tous les détails. À partir de cette page, tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur le bouton "Obtenir cette offre", puis vous serez guidé tout au long de la transaction. Peasy facile. Il y a aussi une FAQ sur cette page détaillant ce que vous obtenez exactement avec un abonnement Audible Plus.

Écrit par Maggie Tillman.