Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a annoncé une nouvelle fonctionnalité Alexa, appelée Care Hub, qui vous permet de tirer parti de lappareil Echo dun proche pour vous enregistrer à distance.

Consultez un flux dactivité de lAlexa de votre proche et des interactions avec la maison intelligente.

Configurez des alertes pour vous avertir lorsque votre proche utilise Alexa.

Demandez à Alexa dappeler et denvoyer un message à votre téléphone lorsque votre proche demande de laide à Alexa.

Obtenez un accès rapide pour appeler ou déposer votre proche à partir du Care Hub.

Amazon propose Care Hub comme un moyen gratuit de se sentir plus proche de vos parents ou grands-parents âgés pendant la pandémie. Il permet à Alexa de vous envoyer des alertes lorsque votre proche utilise son appareil Echo le matin ou sil ne lutilise pas avant un certain temps. Vous pouvez ensuite accéder à un flux dactivité pour voir leur activité Alexa par type (mais pas la chose spécifique quils ont demandée à Alexa ou ce quils font). Lidée est que vous verrez que votre bien-aimé est vivant et interagit avec son écho.

"Avec un appareil Echo à la maison de votre être cher et lapplication Alexa sur votre téléphone, vous saurez quil est actif et actif. Vous pouvez également être averti sil demande de laide à Alexa. Cest un moyen simple de se sentir proche même lorsque vous êtes séparés », a expliqué Amazon. Care Hub permet également à votre proche de définir votre compte Amazon comme contact durgence, donc sil dit «Alexa, appelle à laide», Alexa vous appellera, vous enverra un SMS ou vous enverra une notification push. Vous pouvez également utiliser Drop In pour archiver le parent.

Vous et votre proche devez approuver la configuration du Care Hub afin de créer une connexion entre vous deux. Pour démarrer avec Care Hub:

Accédez à la page daccueil d Amazon Care Hub ou à la section «Care Hub» de lapplication Alexa. Cliquez sur «Commencer». Alexa vous demandera si vous souhaitez fournir ou recevoir une assistance Faites-lui savoir que vous souhaitez apporter son soutien. Vous recevrez un lien dinvitation de configuration à envoyer à votre proche. Dites-leur de suivre les instructions.

Il leur sera demandé de se connecter avec leur compte Amazon.

Ils devront également créer un profil.

Sils se perdent, Amazon a ce guide pour vous aider. Quand ils auront terminé, vous recevrez un e-mail dinvitation de votre proche. Il ira à ladresse associée à votre compte Amazon. Cliquez sur le lien «Commencer» dans cet e-mail, et cest tout.

Assurez-vous également dutiliser lapplication Alexa pour mettre à jour le contact durgence dans votre connexion Care Hub. Ouvrez simplement lapplication Alexa, puis allez dans le menu Plus et sélectionnez Voir plus. À partir de là, sélectionnez Care Hub> Contact durgence> puis Modifier le contact durgence.

Consultez le site Web et le guide dassistance d Amazon Care Hub pour plus de détails.

Écrit par Maggie Tillman.