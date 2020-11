Amazon Prime Video Watch Party arrive au Royaume-Uni

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon Prime Video a lancé sa fonction Watch Party il y a quelques mois aux États-Unis et maintenant elle est également arrivée au Royaume-Uni. À lheure actuelle, cela ne fonctionne que via le site de bureau, mais il est disponible sans frais supplémentaires pour les membres Prime.

Le service - qui est en version bêta - est comme Netflix Party - Teleparty - et comprend une lecture synchronisée que lhôte contrôle. Naturellement, il existe une fonctionnalité de chat sur laquelle vous pouvez également parler à vos amis. Jusquà 100 personnes peuvent participer, bien que chacune devra naturellement avoir son propre Prime

Vous pouvez accéder à une page spécifique du site britannique dAmazon pour commencer. Trouvez un film ou une émission de télévision - dont vous avez probablement déjà discuté - puis cliquez sur le bouton Regarder la soirée. Saisissez votre nom, puis cliquez sur Créer un groupe de surveillance. Vous pouvez ensuite partager le lien via la fenêtre du navigateur ou cliquer pour copier le lien afin de pouvoir le coller dans WhatsApp ou lenvoyer par dautres moyens.

Vous pouvez voir combien de personnes se sont jointes, puis commencer lorsque des personnes se sont présentées.

Le site Watch Party fonctionne à la fois sur Mac et PC, mais pas sur le navigateur Web Safari dApple pour le moment. Amazon avertit également que si vous essayez den faire un à travers les frontières internationales, cela ne fonctionnera pas actuellement, car les comptes Amazon US et Amazon UK Prime vous obligent à vous connecter à Amazon.com ou Amazon.co.uk, par exemple.

Même si vous avez tous des comptes Amazon UK Prime, le contenu éligible peut ne pas être disponible si vous voyagez, par exemple.

Écrit par Dan Grabham.