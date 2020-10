Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon Music UK a annoncé quil organisait un événement Prime Day Live à lappui de Music Venue Trust. Le concert mettra en vedette les artistes Lewis Capaldi, Celeste et Cate Le Bon et augmentera la sensibilisation et le financement des salles de musique populaires au Royaume-Uni qui sont "maintenant menacées de fermeture".

Prime Day Live sera un événement exclusivement virtuel, sans composante en personne. La diffusion en direct aura lieu de 19h à 21h BST le vendredi 9 octobre 2020.

Vous pouvez regarder Prime Day en direct sur la chaîne Twitch d Amazon Music UK . Les téléspectateurs de Twitch pourront faire un don directement à Music Venue Trust.

Vous pouvez également regarder via lapplication mobile Amazon Music.

Lewis Capaldi, Celeste et Cate Le Bon joueront chacun un set de 30 minutes en direct sur scène à partir dun "petit lieu de musique indépendant à travers le Royaume-Uni qui est menacé de fermeture en raison de la pandémie COVID-19", selon Amazon. Lewis Capaldi est lun des artistes les plus vendus au Royaume-Uni ces deux dernières années, peut-être mieux connu pour sa chanson "Someone You Loved". Il prévoit de se produire devant une salle vide de petite capacité - où il a joué lun des premiers concerts de sa carrière en 2017.

Dans le cadre de Prime Day Live, Amazon Music UK a déclaré quAmazon faisait des dons à quatre salles de musique participantes pour soutenir leurs coûts de fonctionnement continus, et quil ferait un don à lappel Save Our Venues du Music Venue Trust . Amazon a également fait de Music Venue Trust lune de ses associations caritatives Smile pour octobre. Amazon offre même à deux gagnants la chance de gagner un Watch Party Kit Prime Day Live à la maison. (Pour participer, visitez Facebook ou Instagram d Amazon UK . )

Selon Music Venue Trust, Amazon Music UK a été lun des premiers donateurs pour le fonds COVID-19 Crisis quil a lancé, et maintenant, Prime Day Live devrait générer plus de dons pour aider à maintenir les salles de musique en difficulté ouvertes. «Chaque centime aide», a déclaré Mark Davyd, PDG de Music Venue Trust.

Écrit par Maggie Tillman.