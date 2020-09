Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a une initiative «Climate Pledge Friendly» conçue pour vous faciliter la tâche lors de vos achats durables. Vous devez simplement rechercher le label Climate Pledge Friendly lorsque vous recherchez Amazon, car cela prouve quils sont effectivement respectueux du climat. Des milliers de produits portent le label. Voici ce que vous devez savoir.

Le Climate Pledge Friendly est essentiellement un programme dans lequel Amazon étiquète des produits qui ont une ou plusieurs des 19 certifications de durabilité différentes. Les articles portant le label Climate Pledge Friendly contribuent à préserver la Terre. Un exemple de ceci pourrait être une entreprise réduisant son empreinte carbone des expéditions aux clients.

Voici comment le PDG dAmazon, Jeff Bezos, a décrit le Climate Pledge Friendly dans un article de blog publié le 23 septembre 2020:

«Climate Pledge Friendly est un moyen simple pour les clients de découvrir des produits plus durables qui contribuent à préserver le monde naturel. Avec 18 programmes de certification externes et notre propre certification Compact by Design, nous encourageons les partenaires commerciaux à créer des produits durables qui aident à protéger la planète pour les générations futures.

Dans le cadre de linitiative Climate Pledge Friendly, Amazon a également annoncé Compact by Design, une nouvelle certification de durabilité créée par Amazon. Il est destiné à aider les clients à identifier facilement les produits qui "ont une conception plus efficace", comme lélimination de lexcès dair et deau ou moins demballage. Par exemple, Seventh Generation, basée au Vermont, propose un détergent à lessive concentré certifié Compact by Design qui utilise 60% moins de plastique.

Consultez létiquette (le symbole vert dans le coin inférieur) ci-dessous:

Lors de son lancement, Amazon a déclaré que plus de 25 000 produits portaient le label Climate Pledge Friendly.

Les articles Climate Pledge Friendly peuvent être trouvés dans plusieurs départements, y compris les produits dépicerie, de ménage, de mode, de beauté et délectronique personnelle. Vous verrez les marques les plus connues pour offrir des produits propres, telles que Seventh Generation, Burts Bees Baby, Honest Company, ainsi que de grandes marques technologiques comme HP.

Les produits Climate Pledge Friendly sont étiquetés dans les résultats dachat, ont des informations sur le développement durable sur la page produit et sont présentés dans une section dédiée ici.

Pour obtenir des informations détaillées sur les critères de qualification, visitez la page Amazon Climate Pledge Friendly.

Amazon a déclaré quil avait pour objectif datteindre le zéro carbone net dici 2040, ce qui inclut datteindre 100% dénergie renouvelable dici 2025.

Écrit par Maggie Tillman.