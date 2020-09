Amazon Music envisage le succès de Spotify alors quil lance des podcasts pour tous les utilisateurs

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon Music a annoncé quil diffusera désormais des podcasts sur la plateforme. Cette décision fait suite à celle de Spotify, qui a parlé de faire des podcasts une partie de plus en plus importante de son activité . Spotify a bien sûr également signé des contrats de contenu à gros prix et des grands noms pour des podcasts exclusifs tels que Michelle Obama.

Amazon Music Podcasts sera initialement lancé aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Japon - des territoires dAmazon traditionnellement forts. Amazon dit quil existe déjà des millions dépisodes disponibles dans les meilleures émissions, et dautres sont ajoutés tout le temps.

Surtout, les podcasts seront disponibles sur tous les niveaux dAmazon Music et sur tous les appareils, y compris Echo, iOS, Android et le Web, il ny a donc pas de barrière à lentrée. Naturellement, vous pourrez demander à Alexa des podcasts par nom.

Et, dans un mouvement qui reflète ce que Spotify et Apple Music font sur le marché, Amazon affirme avoir signé le podcast musical Disgraceland dans le cadre dun accord exclusif pour 2021, tandis quil y aura des émissions originales exclusives du musicien DJ Khaled, lacteur Will Smith. (une coproduction avec Audible, propriété dAmazon), la star latine Becky G et bien dautres.

«Avec ce lancement, nous offrons aux clients encore plus de formes de divertissement», déclare Steve Boom, directeur dAmazon Music. «[Nous] permettons aux créateurs datteindre de nouveaux publics dans le monde, tout comme nous lavons fait avec le streaming musical. Les podcasts, associés à notre récent partenariat avec Twitch pour intégrer le streaming en direct dans lapplication, font dAmazon Music une destination de choix pour les créateurs. "

Écrit par Dan Grabham.