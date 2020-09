Amazon Kids and Kids + remplace Fire for Kids et FreeTime

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a annoncé un changement de nom de ses offres actuelles Fire for Kids (au Royaume-Uni) et FreeTime (aux États-Unis). Ces services sappelleront désormais Amazon Kids, avec la version illimitée désormais connue sous le nom dAmazon Kids +.

Cette décision voit une simplification de la marque quAmazon applique aux espaces contrôlés pour les enfants, le service Kids + permettant laccès à un large éventail de contenus adaptés à lâge moyennant des frais mensuels. Le service Amazon Kids standard sera toujours gratuit.

Lidée derrière Amazon Kids et Kids + est de donner le contrôle aux parents, leur permettant de verrouiller une tablette Kindle ou Fire et de savoir que lenfant ne peut accéder quau contenu approprié. Il donne beaucoup de contrôles aux parents, tout en donnant à lenfant une interface utilisateur plus simple et remplie uniquement du bon contenu.

Le service Kids + offre un peu plus de liberté, permettant daccéder à du contenu organisé, comme des jeux, des films et des livres, y compris des titres Audible.

Loffre est également en expansion, avec une nouvelle expérience décran daccueil pour les enfants de 8 ans et plus afin de la rendre un peu plus attrayante pour eux et des looks plus adultes, tandis quil existe également une extension du contenu disponible pour les enfants plus âgés sous Kids +. abonnement.

Lexpérience Amazon Kids ne se limite pas aux appareils dAmazon, car vous pouvez également accéder à lapplication sur les appareils Android et Apple .

Amazon Kids + coûte 1,99 £ par mois pour un enfant si vous êtes membre Prime, ou 3,99 £ par mois si vous ne lêtes pas.

Écrit par Chris Hall.