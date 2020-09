Les meilleurs critiques dAmazon UK peuvent profiter des critiques

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous connaissons probablement tous la tentation de naviguer sur Amazon sans un article précis en tête - vous êtes attirés par des annonces contenant des centaines, voire des milliers de critiques élogieuses pour renforcer leur réputation.

De nombreuses personnes ont également sans doute remarqué que si la plupart de ces avis proviennent apparemment de personnes aléatoires qui ont simplement décidé de laisser leurs pensées après un achat, il y a des critiques plus fréquents qui semblent produire dinnombrables critiques.

Le Financial Times a examiné en détail les pratiques des 10 critiques les plus prolifiques dAmazon UK, et même dans ce petit échantillon, il a découvert ce qui ressemble beaucoup à des événements louches.

Le critique numéro un sur Amazon UK, un Justin Fryer, semble produire plusieurs critiques par jour pour des produits, des aspirateurs aux ordinateurs portables, que la plupart des journalistes techniques auraient du mal à tester de manière adéquate entre ses téléchargements. Pendant ce temps, il semblerait quil vende sur ce quil prétendait au FT être des articles en double des mêmes annonces via eBay et dautres sites de revente. Cette tendance semble se reproduire dans les rangs des meilleurs critiques.

Être envoyé un article gratuitement, en échange dun avis sur Amazon, est un concept qui nest expressément pas autorisé dans les conditions de service dAmazon, et lorsque ces avis sont presque garantis dêtre brillants et classés cinq étoiles, cela commence à paraître un peu plus comme de la corruption.

Après avoir été contacté par le FT, un groupe des meilleurs critiques au Royaume-Uni semble maintenant avoir soit retiré leurs avis, soit changé leur profil pour éviter un examen minutieux.

Il y a quelques semaines, une étude universitaire de Californie a tiré des conclusions similaires sur le problème dAmazon avec de faux critiques, ajoutant de lessence à lincendie dans ce domaine du point de vue dAmazon.

Le géant de la vente au détail, quant à lui, a réagi en lançant une enquête sur un problème quil verra comme menaçant la confiance de base dans ses services qui encourage les gens à faire des achats avec lui.

Écrit par Max Freeman-Mills.