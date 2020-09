Twitch déploie des soirées de visionnage sur tous les streamers

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - En octobre de lannée dernière, Twitch a lancé une version bêta fermée pour permettre à certains streamers dorganiser des soirées de visionnage pour leurs abonnés, en regardant et en réagissant ensemble à un film ou à une émission de télévision de la bibliothèque Prime Video dAmazon.

La fonctionnalité ressemble à une réaction à limportance toujours croissante des flux non liés au jeu sur la plate-forme, avec de plus en plus de téléspectateurs attirés par les flux Just Chatting ou dautres intérêts en dehors du gameplay.

Watch Parties est maintenant officiellement déployé sur tous les comptes Twitch, ce qui leur permet dhéberger des projections de contenu dAmazon Prime Video pour leurs abonnés et de refléter une fonctionnalité quAmazon a activée pour Prime Video directement plus tôt cet été, qui permet aux gens de regarder avec leurs amis et leur famille. .

La logique ici est que les personnes ayant des comptes Twitch Prime ont également des comptes Amazon Prime, elles ont donc naturellement accès à la vidéo diffusée à partir de Prime Video.

Cependant, cela devient un peu compliqué lorsquil sagit de visionner des streamers travaillant dans différents pays, où les émissions peuvent ne pas être accessibles de la même manière. Après tout, différentes bibliothèques de streaming dans différents pays ne sont pas de nouveaux concepts.

Dans le cas où votre streamer préféré de létranger regarde une émission ou un film qui nest pas sur le service de votre pays, vous ne pourrez pas accéder au flux pendant sa lecture, quels que soient vos abonnements.

