Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a déployé une nouvelle fonctionnalité Alexa qui vous permet de payer lessence à la pompe à laide de commandes vocales.

Au CES 2020, Amazon a annoncé que vous pourriez bientôt utiliser Alexa pour payer lessence. En septembre 2020, la société a annoncé que la fonctionnalité était en direct dans plus de 11500 stations-service Exxon et Mobil aux États-Unis. Amazon sest associé à Fiserv pour alimenter les transactions et proposer la génération de jetons, garantissant une expérience de paiement sécurisée. Mais les transactions sont traitées via Amazon Pay.

Vous avez juste besoin dun Echo Auto, dun autre appareil ou véhicule compatible Alexa, ou même de lapplication Alexa pour iOS et Android, puis vous pouvez simplement dire «Alexa, payez lessence» pour lancer le processus de paiement, qui se passe via Amazon Payez et utilise les informations de paiement stockées dans votre compte Amazon. Alexa confirmera également lemplacement de la station, le numéro de la pompe et activera même la pompe.

Tirez jusquà une pompe prise en charge. Demandez à Alexa de «payer lessence» à laide de votre appareil Alexa. Alexa confirmera et activera la pompe. Faites le plein. Le paiement sera automatiquement traité via Amazon Pay.

Supposons que vous utilisiez déjà les paiements sans contact, ou que vous trouviez peut-être utiliser votre carte plus rapidement ou plus facilement. À la fin de la journée, cest juste cool de tirer parti dAlexa de manière pratique; cest une compétence qui rend votre véhicule Echo Auto ou activé par Alexa plus utile. La génération de jetons rend également le paiement de lessence à la pompe beaucoup plus sûr que lutilisation de votre carte, qui pourrait facilement être écrémée par les pirates.

Maintenant, si seulement Alexa pouvait pomper notre essence pour nous!

Il est maintenant disponible dans plus de 11500 stations-service Exxon et Mobil aux États-Unis.

Consultez la page FAQ dAmazon sur la nouvelle fonctionnalité Alexa.

Écrit par Maggie Tillman.