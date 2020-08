Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a ouvert sa première épicerie fraîche pour les achats en personne à partir de cette semaine, mais uniquement sur invitation pour commencer. Le magasin ouvrira au public dans les prochaines semaines, a confirmé la société.

Selon CBNC, le frais est censé être une option moins chère pour les magasins Whole Foods appartenant à Amazon . Situé dans le quartier de Woodland Hills à Los Angeles, le magasin Fresh vend des produits dépicerie de marques nationales et locales ainsi que des aliments préparés sur place, comme des pizzas.

Il nutilise pas la technologie sans caisse («Just Walk Out»), mais les acheteurs peuvent utiliser les Dash Carts dAmazon, qui sont équipés de caméras et de capteurs. Pour utiliser ces paniers, vous vous connectez à laide de lapplication Amazon, puis du panier peut identifier les articles que vous placez à lintérieur, ce qui vous permet de payer automatiquement sans avoir à faire la queue à la caisse. Il fonctionne également avec les listes de courses que vous créez avec Alexa.

Amazon a déclaré que les acheteurs pourront également utiliser les appareils Echo Show autour de son magasin Fresh pour faciliter leur expérience dachat.

En comparaison, les épiceries Amazon Go , que lon pense être un tiers plus petites que le nouveau magasin Fresh de 35000 pieds carrés, utilisent la technologie Just Walk Out dAmazon ou une série de caméras aériennes avec des étagères sensibles à la pression, qui peuvent identifier ce que vous ramasser et vouloir acheter.

Bien que ce soit la première fois que Fresh ouvre ses portes pour faire des achats en personne, le magasin traite les commandes en ligne depuis avril. Amazon propose une livraison gratuite le jour même pour les membres Prime et des options de retrait en magasin pour les commandes en ligne au comptoir de service ou sur des places de stationnement dédiées.

Amazon na pas dit si ses magasins Fresh en ligne uniquement à Chicago et à Irvine et Northridge, en Californie, seront également ouverts au public.

Écrit par Maggie Tillman.