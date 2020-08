Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Audible a lancé un nouveau plan dabonnement aux États-Unis qui offre un accès uniquement à des podcasts et à dautres contenus à un prix moins cher.

Audible Plus ne coûte que 7,95 $ par mois et comprend un contenu audio exclusif, mais pas daccès gratuit à la vaste bibliothèque de livres audio pour laquelle le service Amazon est le plus connu.

Le plan de niveau supérieur, maintenant appelé Audio Premium Plus, combine ladhésion Audible Gold et Premium et est au prix de 14,95 $ pour laccès à tout le contenu. Il comprend un crédit disponible par mois pour accéder à nimporte quel livre audio du catalogue, quel que soit le prix.

Audible double son offre de contenu exclusif, dans le but de sattaquer à Spotify et à dautres plateformes de streaming de podcast.

The Verge rapporte quil prévoit dajouter de nouvelles émissions de célébrités, notamment Alicia Silverstone, Michael Caine et Josh Gad.

Audible Plus est disponible dans le cadre dune phase de prévisualisation pour commencer, pour évaluer la réponse de lauditeur avant de se lancer en tant que service à part entière. Il sera disponible pour les nouveaux abonnés aux États-Unis à partir du 27 août.

Tout le contenu, au moins pour commencer, sera sans publicité.

Il ny a actuellement aucune indication sur quand - ou même si - Amazon prévoit dintroduire Audible Plus au Royaume-Uni.

Écrit par Rik Henderson.