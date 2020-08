Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La technologie sans caisse dAmazon, utilisée dans ses dépanneurs Amazon Go aux États-Unis, pourrait arriver dans les supermarchés Whole Foods lannée prochaine.

Les magasins Amazon Go ont été lancés en 2016 pour les employés dAmazon, puis ouverts au public en 2018. Il y a maintenant environ 20 emplacements utilisant la technologie sans caisse, qui comprend des caméras, des capteurs et la vision par ordinateur. Il permet aux clients dencaisser sans avoir à passer par les files dattente. Entrez simplement, faites vos courses et sortez. Nous avons un guide détaillé sur le fonctionnement de la technologie ici.

Selon le New York Post , les magasins Whole Foods pourraient commencer à adopter la technologie sans caisse dAmazon Go au cours du deuxième trimestre de 2021. Le déploiement est apparemment lun des deux derniers projets que Jeff Wilke, PDG de lunité de consommation mondiale dAmazon, a planifié avant de prendre sa retraite. lannée prochaine. Gardez à lesprit quAmazon a acquis Whole Foods en 2017, et beaucoup se demandent depuis longtemps quand la chaîne ajoutera la technologie.

Bien que la technologie sans caissier semble futuriste et amusante à essayer, elle signifiera forcément moins demplois de caissier. Amazon a également annoncé précédemment quil commencerait à vendre sa technologie sans caisse à dautres détaillants. Si elle est largement adoptée, cela pourrait sonner le glas de plus de 16 millions demplois américains dans le commerce de détail.

Écrit par Maggie Tillman.