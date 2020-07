Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a récemment annoncé quil étendrait la portée de son service dépicerie Amazon Fresh à lensemble du Royaume-Uni avant la fin de 2020. De plus, il sera gratuit pour tous les membres Prime .

Cela correspond à loffre aux États-Unis, qui a été rendue gratuite pour les abonnés Prime à la fin de 2019.

Mais quest-ce quAmazon Fresh et où est-il livré? Nous répondons à toutes vos questions ci-dessous.

Amazon Fresh est le service dépicerie des détaillants en ligne qui héberge des milliers daliments, de boissons et de produits ménagers à livrer dans une fenêtre de deux heures, même lorsquils sont commandés le même jour.

Au Royaume-Uni, il fonctionne en coopération avec la chaîne de supermarchés Morrissons, Whole Foods Market et Booths. Il existe également dautres produits de fournisseurs indépendants daliments et de boissons.

Les fournisseurs aux États-Unis varient en fonction de la ville. Une fonctionnalité intéressante que vous obtenez aux États-Unis est que vous pouvez créer une liste de courses Alexa et y ajouter par la voix tout au long de la journée, puis commander simplement en mains libres.

Les créneaux de livraison peuvent être sélectionnés entre 7 h 00 et 23 h 00 au Royaume-Uni, avec des commandes le jour même disponibles à condition quelles soient réservées avant 21 h 00.

Le service est légèrement différent aux États-Unis car les plages horaires et la livraison le jour même peuvent varier en fonction de la région.

Au Royaume-Uni, les livraisons Amazon Fresh sont actuellement disponibles dans le Grand Londres et dans plusieurs comtés environnants, y compris des régions du Surrey, du Hampshire, du Hertfordshire et du Bedfordshire.

Vous pouvez vérifier les codes postaux britanniques éligibles ici . Cependant, dici la fin de 2020, Amazon espère étendre les livraisons dAmazon Fresh à lensemble du Royaume-Uni.

Amazon Fresh est disponible dans «certaines villes» aux États-Unis. Vous pouvez vérifier si votre région est éligible en vous rendant sur la page principale Fresh et en sélectionnant votre code postal de livraison en haut à gauche.

Les prix individuels des produits sont compétitifs, mais les frais de livraison sont encore meilleurs car ils ont été récemment supprimés pour les membres Amazon Prime.

Ainsi, avec un abonnement Prime de 79 £ par an (ou 7,99 £ par mois), vous pouvez passer autant de commandes Amazon Fresh que vous le souhaitez sans frais supplémentaires, à condition quils ne dépassent pas 40 £ par commande.

Moins de 40 £ et vous devrez payer les frais de livraison dorigine de 3,99 £.

Ladhésion Prime aux États-Unis coûte 119 £ par an ou 12,99 $ par mois. Les commandes de plus de 35 $ effectuées par les membres American Prime seront livrées gratuitement.

Il convient de rappeler que ladhésion à Prime ajoute également de nombreux autres avantages, notamment des livraisons gratuites dune journée sur des millions darticles Amazon, le streaming vidéo Amazon Prime, des livres électroniques de lecture Prime et bien dautres. Vous pouvez en savoir plus sur les différents services inclus avec Prime ici .

Utiliser Fresh est facile. Rendez-vous simplement dans la section dédiée dAmazon, au Royaume - Uni ici ou aux États - Unis ici , et recherchez vos produits. Ajoutez-les à votre panier comme dhabitude sur Amazon puis, lorsque vous avez terminé, vous pouvez commander - à condition que votre adresse de livraison se trouve dans lune des régions prises en charge.

Écrit par Rik Henderson.