(Pocket-lint) - Amazon a rendu son service de livraison dépicerie gratuit pour tous les membres Prime à Londres, en vue de le déployer enfin dans le reste du Royaume-Uni dici la fin de 2020.

Auparavant 3,99 £ par mois et limité au Grand Londres et à quelques régions supplémentaires du sud-est de lAngleterre, Amazon Fresh propose de la nourriture et dautres produits dépicerie pour une livraison dans des fenêtres de deux heures.

Il a été lancé pour la première fois au Royaume-Uni en 2015, étant déjà disponible aux États-Unis, et peut désormais même livrer le jour même sur les commandes passées avant 21 h 00 - 14 h 00 était lheure limite précédente.

La livraison gratuite est disponible sur toutes les commandes dune valeur supérieure à 40 £ et vous devez être membre Prime pour être admissible.

L adhésion à Amazon Prime coûte actuellement 79 £ par an ou 7,99 £ par mois.

«Les membres Prime adorent la commodité de la livraison dépicerie à domicile, cest pourquoi nous avons fait dAmazon Fresh un avantage gratuit de Prime», a déclaré le directeur dAmazon Fresh UK, Russell Jones.

"La livraison de produits dépicerie est lune des entreprises à la croissance la plus rapide dAmazon et nous pensons que ce sera lun des avantages Prime les plus appréciés au Royaume-Uni. Nous continuerons daméliorer lexpérience de magasinage, donc dici la fin de lannée, des millions de membres Prime à travers le Royaume-Uni auront accès à une livraison rapide et gratuite de produits dépicerie. "

Les grandes chaînes de supermarchés du Royaume-Uni proposent également des livraisons en ligne - y compris Tesco, Sainsburys et Asda - mais elles facturent souvent la livraison ou proposent un service dabonnement si vous prévoyez de commander plusieurs fois par mois.

Écrit par Rik Henderson.