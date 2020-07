Alexa pourra bientôt lancer des applications iPhone et Android

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Amazon lance une nouvelle fonctionnalité pour son application pour smartphone Alexa qui vous permettra de lancer vos applications iPhone et Android à laide dune commande vocale. Cela signifie quà lavenir, vous pourrez simplement dire `` Alexa, commencez à enregistrer un TikTok et cela vous mènera à cette fonction dans lapplication.

La fonctionnalité sappelle Alexa pour les applications, et Amazon la voit comme un moyen de vous permettre de continuer à utiliser les fonctions de vos applications préférées lorsque les mains libres sont plus pratiques. TikTok est utilisé comme exemple car il vous permettra de commencer à enregistrer cette superbe séquence de danse sans avoir à appuyer dabord sur les boutons de votre téléphone et à vous précipiter pour revenir en position.

De cette façon, vous pouvez vous préparer et demander à Alexa de vous lancer dans lenregistrement à partir de là où vous vous trouvez. Un autre exemple donné, tel que rapporté par The Verge, est la possibilité de simplement commander à Alexa de rechercher des hashtags sur Twitter, sans avoir à ouvrir lapplication au préalable.

Ce nouveau développement des capacités dAlexa vise à rendre lassistant aussi utile que Siri et Google Assistant pour les utilisateurs de smartphones. Ces deux éléments ont lavantage dune intégration approfondie au niveau du système et peuvent déjà faire une grande partie de cela.

Il semble que maintenant Alexa ait pratiquement conquis lespace des haut-parleurs intelligents, elle veut maintenant devenir un assistant beaucoup plus performant sur votre téléphone, mais il y a un obstacle: le développement.

Les développeurs dapplications doivent retravailler certaines de leurs intégrations pour quil fonctionne avec le nouveau service dAlexa et cela signifie du temps, des efforts et de largent, alors que - sans doute - ces types de fonctions sont déjà bien servis par les assistants de Google et dApple qui sont déjà construits dans les téléphones.

Il sera intéressant de voir les progrès quAmazon peut faire dans cet espace, mais notre sentiment initial est que ladoption pourrait être lente. Cependant, ce nest quen mode aperçu pour le moment, ce qui pourrait donner à Amazon le temps dont il a besoin pour se développer avant de rendre la fonctionnalité plus largement disponible.