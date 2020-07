Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Twitch est peut-être un monstre sur les marchés de la diffusion en direct et de lesport, mais cest un petit peu quand il sagit de sports physiques, et cest quelque chose quAmazon semble vouloir changer.

Il est annoncé aujourdhui une petite refonte de la chaîne sportive de Twitch, / twitchsports , qui verra la chaîne afficher plus de contenu sportif et présenter des partenariats avec des équipes du monde entier.

Le Real Madrid et Arsenal sont déjà à bord du point de vue du football, ayant chacun investi dans leurs bras de diffusion en direct au cours de la dernière année environ, et Twitch dit que le Paris Saint-Germain et la Juventus se joindront très bientôt. Ces clubs diffuseront chacun du contenu exclusif et des premières sur Twitch, et verront ce contenu mis en avant sur la chaîne sportive.

Tout cela est rassemblé dans une nouvelle catégorie pour les flux - Sports, qui devrait regrouper tous ces engagements du monde quasi réel en un seul endroit.

Avec Amazon ayant réalisé des investissements assez importants dans ce domaine au cours des deux dernières années, montrant des événements allant des matchs de Premier League aux majors du tennis et produisant également des documentaires, nous supposons que ce nest quune question de temps avant que les matchs officiels en direct de différentes ligues ne se jouent plus régulièrement. sur Twitch.

Un autre aspect de cela est que de plus en plus dathlètes et de joueurs réalisent le pouvoir du streaming pour leurs marques personnelles. Des joueurs comme Lando Norris en F1 à une variété de footballeurs qui commencent à participer à des tournois de jeu, cela savère un succès. Twitch espère que cela ne continuera quà partir dici.